Skutočnou literárnou kráľovnou je esej

31. jan 2012 o 0:00 Gabriela Rakúsová

Nestorovi slovenskej literárnej kritiky Jozefovi Bžochovi vyšla k životnému jubileu kniha Literárium.

Nie náhodou sa významnému literárnemu vedcovi Jozefovi Bžochovi hovorí nestor slovenskej literárnej kritiky. Písať začal už v polovici 50. rokov a od tých čias vydal aj niekoľko literárnovedných kníh. Pre svoje názory a postoje zažil väzenie, zákaz publikovať a zošrotovanie knihy Kontakty (1970). Ešte predtým (1961, 1964) vydal dve publikácie a odvtedy napísal stovky literárnych kritík a esejí.

Tie postupne usporiadal do kníh Literárne soboty (1990), Zo zápisníka kritika (2001), Literárne štvrtky (2006). Najnovšie Literárium (2006 – 2010) z vydavateľstva Kalligram (editorka Jana Bžochová – Wild) obsahuje recenzie (okrem jednej), uverejňované pravidelne každý týždeň v denníku SME, ktorými „formoval vedomie slovenských čitateľov o našej i svetovej literatúre“.

Na rozdiel od predchádzajúcich kníh recenzií a esejí tento výber je skomponovaný tematicky, nie chronologicky. Je rozdelený do troch častí (Non fiction, Próza, Poézia) a veľmi dobrou orientáciou pre čitateľa je precízny register mien. Každá recenzia sa začína spravidla širším exkurzom – charakteristikou obdobia, celej tvorby autora, analógiami a podobne. Vyše 150 recenzií hodnotí knihy rôznych žánrov. Každá z kritík by si zaslúžila osobitnú pozornosť.

Jozef Bžoch ako renomovaný literát a prekladateľ nás vo svojich recenziách povodí širšími dejinnými, geografickými a najmä literárnymi súvislosťami. Tak má čitateľ z jeho textov viacnásobný úžitok: sú napísané empaticky, na vysokej odbornej a literárnej úrovni. Autor si nevyberá len uznávaných, známych a dobrých autorov, ale často siahne po debutoch i po knihách menej alebo málo umelecky „zdatných“. Nesúdi za každú cenu, neodmieta, je k autorom a ich dielam primerane kritický, ale aj zhovievavý; inklinuje ku kritike sympatie.

Svoju pozornosť neupriamuje iba na posudzované dielo. Kladie ho do širšieho kontextu tvorby autora alebo literatúry vôbec. Jeho kritiky majú aj esejistický ráz, respektíve prvky tohto žánru, o ktorom sa sám Bžoch vyjadril: „Ako je v šachu najmocnejšou figúrou kráľovná, v literárnej kritike je najmocnejšou kráľovnou esej.“ Aj z tohto dôvodu sa autorove hodnotenia diel našej i cudzích literatúr veľmi dobre čítajú. Odbornosť a originalita pohľadu sa v nich spájajú s lahodnosťou štýlu.

Takéto súborné vydanie literárnych kritík má veľkú hodnotu. Ponúka aj možnosť konfrontácie a získanie prehľadu o tom, čo u nás vyšlo. Pekná grafická úprava, vkusná obálka, sympatický formát a najmä zaujímavý, bohatý obsah – to je najnovšia kniha Jozefa Bžocha, ktorá vyšla k jeho 85. narodeninám.