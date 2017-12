Čo robia muži, keď majú svoje dni?

31. jan 2012 o 14:00 Zdroj: Mariana Jaremková

Mužská optika a mužský pohľad na ženský svet je základom situačnej a konverzačnej komiky hry nemeckého dramatika Kristofa Magnussona Aj muži majú svoje dni. Divadlo Nová scéna uvedie túto populárnu komédiu ako prvú premiéru v novom roku už 3. februára 2012 v réžii Svetozára Sprušanského.

Hra nemeckého dramatika Kristofa Magnussona Aj muži majú svoje dni (originálny názov Männerhort) sa krátko po svojom uvedení stala kultovým hitom. „V jednej z literárno-divadelných agentúr som natrafil na tento text, dal som si poslať a zaujal ma,“ spomína režisér Svetozár Sprušanský. „Až potom som zistil, že táto hra má za sebou už niekoľko desiatok inscenovaní po celej Európe a je komunikatívna nielen v krajine svojho vzniku. Práve svojou aktuálnosťou, jazykom a štruktúrou sa mi zdala byť vtipná a svižná aj pre slovenského diváka. Magnusson je solitér. Jeho prvá hra bola založená na spoločnej improvizácii so súborom. Nasledovala hra Männerhort, ktorá stala veľmi populárnou vďaka tomu, že Magnusson vedel presne vystihnúť realitu, témy vzťahov mužov a žien cez nakupovaciu mániu. Je to zaujímavo napísaná komédia, ktorá má v sebe aj rovnováhu situačnej a konverzačnej komiky. Magnusson vie dobre odpočuť hlášky a vyjadrovanie sa mužov, to ako sa rozprávajú, keď sa ocitnú sami. Z toho vyplýva konverzačná ľahkosť. Je príznačné, že keď sa chlapi ocitnú vo svojom kruhu, tak sa nerozprávajú ani o motorkách, ani o futbale, hoci ho práve sledujú, ale predovšetkým o ženách. To je základom komiky – ich optika, ich pohľad, mužské videnie ženského sveta. V tomto prípade je to svet nakupovania a vzťahov. Konverzačná súčasnosť i to, ako muži svojou logikou spracovávajú realitu a vidia ženy, je asi v hre to najvtipnejšie. Samozrejme sú tam aj situačné zvraty, takže diváci nebudú nútený iba počúvať konverzačné prešmyčky. A i táto situačná premenlivosť diváka zaujme a je zárukou komediálnosti.“

Univerzálna reč novodobých chrámov

Hru Aj muži majú svoje dni do slovenčiny preložila Katarína Motyková, podľa ktorej sa text pre svoju univerzálnosť neprekladal ťažko. „ Príbeh sa rovnako môže odohrávať v Nemecku ako i na Slovensku. Dokonca aj názov nákupného centra Happy center, v ktorom sa dej odohráva, som v preklade ponechala v pôvodnom znení, keďže pripomína anglické názvy existujúcich nákupných centier a zároveň mi evokuje výraz epicentrum," hovorí Motyková. „Snažila som sa o najživší jazyk, aby prehovory plynuli hladko a sedeli takpovediac v ústach. Treba si však uvedomiť, že preložený text divadelnej hry je surovinou, s ktorou ďalej pracujú režisér, dramaturg i herci. Preto sa teším na premiéru, keď uvidím konečný výsledok. Za vydarený považujem preklad názvu. Pôvodný názov Männerhort znamená útulok, skrýšu pre mužov. Do češtiny bol napríklad preložený ako Kutloch v preklade Ivy Michňovej. Návrh režiséra „mužské dni“ sa napokon ustálil ako Aj muži majú svoje dni, čo považujem za výstižné riešenie.“

Univerzálnosť prostredia a témy nevyžadovala zásadné dramaturgické zásahy a úpravy sa týkali skôr reálií, ktoré by pre domáceho diváka nemuseli byť zrozumiteľné. „Aj u nás je boom nákupných centier a komplexov, kde páry i celé rodiny trávia svoj voľný čas. Vidíte mužov, ako dobiehajú za ženami, alebo ako sa zhromažďujú v kaviarňach a pred obchodmi, kde čakajú, kým si ženy ukoja svoje nakupovacie chúťky,“ potvrdzuje Sprušanský. „My sme iba zmenili niektoré čisto nemecké reálie na slovenské. Napríklad v originály chlapi sledujú nemeckú ligu a my sme to zmenili na Ligu majstrov. Je tam odkaz na literatúru. Nemeckú autorku, ktorá radí ženám ako majú lepšie a harmonickejšie žiť, sme si dovolili nahradiť autorkou z domáceho kontextu. Sú to také drobnosti, aby to divákom bolo blízke. Osobne si myslím, že túto inscenáciu budú navštevovať najmä ženy a verím, že budú s radosťou, zlomyseľnosťou a možno aj s napätím sledovať toto mužské prostredie, do ktorého sa nedostanú tak často. A chlapi môžu byť veľmi príjemne prekvapení, lebo to, čo sa na javisku prezentuje, je niečo im veľmi blízke, poznajú to a sami to zakúšajú na vlastnej koži.“

Slovenskú inscenáciu spestria ja známe hity ženských speváckych idolov, ktoré nanovo otextoval Martin Sarvaš. „Je to klasická činoherná komédia, ktorá už bola pri niekoľkých uvedeniach v zahraničí oživená songami. Inšpirovali sme sa a do inscenácie sme na osvieženie a zdynamizovanie dali niekoľko pesničiek,“ objasňuje režisér. „Sú to známe hity od 40. rokov až po súčasnosť, ale sú nanovo otextované slovenskými textami Martina Sarvaša, ktoré súvisia s tým momentom a situáciou, v ktorej pesnička zaznie. Budú ich spievať herci a je to také ich mužské karaoke.“

Štyria muži v podzemí

Dej hry sa odohráva v podzemí nákupného centra, kde si trojica mužov nájde svoju skrýšu pred nákupnou mániou. Sledujú futbal, popíjajú pivo a debatujú o ženách. „Pilot Karol je reprezentant silného mužského typu (alternujú ho Peter Kočiš a Marcel Ochránek),“ predstavuje hrdinov hry Sprušanský. „Ďalším do partie je klasický IT-čkár, čím je asi povedané všetko (Erik Peťovský a Martin Šalacha). Je to človek, ktorý žije vo svojom svete, je úprimný, až možno naivný a to aj vo svojom vzťahu k partnerke. Trojicu dopĺňa Andy (Pavol Plevčík, Martin Kaprálik), typický manažér, veľmi úspešný a sebavedomý, ktorí má niekoľko mimomanželských „vzťahov“. A túto trojicu v ich „bunkri“ prepadne hasič Mário (Jevgenij Libezňuk, Peter Batthyany). Nastane problém, ale po istom čase zistí, že má rovnaké problémy so ženami a začlení sa do ich partie.“ Obsadenie jednotlivých postáv vychádzalo z toho, čo hra typologicky ponúka. „Som rád, že sa napokon zišla práve takáto zostava. Bolo to tvorivé skúšanie, nestalo sa, že ak jeden alternant niečo dobré vymyslel, druhý alternant by to neprijal. Boli sme otvorení voči všetkým nápadom. Treba povedať, že ak sa niekedy chlapi rozrozprávali, tak to bolo horšie ako so ženami. Mám skúsenosť aj s „babskými“ inscenáciami a v tomto to bolo jedna k jednej,“ smeje sa režisér.

Premiéra inscenácie hry Aj muži majú svoje dni bude v Divadle Nová scéna 3. februára 2012.