Zo života kúzelníkov

Dnešné technológie už predbehli aj najdivokejšie predstavy spisovateľov sci-fi, no ešte stále nás priťahujú vystúpenia ľudí, ktorých náplňou práce je vytvárať ilúzie.

1. feb 2012 o 20:50 Alena Štifilová

Prispôsobiť digitálnemu obdobiu sa však museli aj kúzelníci.

Nezmenil nás fakt, že vo vrecku máme mobil, v aute GPS zariadenie a televízny signál prenášajú satelitné družice. Stále s úžasom pozorujeme, ako iluzionista pohybuje predmetmi bez dotyku, levituje nad zemou, alebo necháva zmiznúť svoju asistentku.

Vieme, že to nemôže byť pravda, napriek tomu kdesi v kútiku duše máme chuť uveriť. Kúzelník vytvára pocit ilúzie a tá je zaujímavá len vtedy, keď sa ňou dáme uniesť. Triky sú totiž väčšinou jednoduché, až banálne a po ich prezradení sa cítime sklamaní a podvedení. Čaro vyprchá.

„V každom z nás je kus dieťaťa, ktoré sa chce báť a dať sa klamať. Vieme, že je to trik, ale túžba ocitnúť sa v zázračnom svete, je silnejšia,“ hovorí psychologička Danica Daudová.

Kúzla sa neprezrádzajú

Stáročia držali kúzelníci svoje triky v tajnosti. Ani dnes sa vám nepodarí profesionála presvedčiť, aby aspoň naznačil svoj postup. Zaväzuje ho k tomu okrem iného aj etický kódex, ktorý je podmienkou členstva v akomkoľvek kúzelníckom klube či v organizácii.

„Kúzla sa jednoducho neprezrádzajú, robíme ich preto, aby sme v ľuďoch vyvolali ilúziu a nie im ju zobrali,“ hovorí iluzionista Peter Šesták, spoluzakladateľ Slovenskej asociácie kúzelníkov.

O to väčší rozruch spôsobila americká relácia Odhalené tajomstvá mágie a kúziel (Magic´s Biggest Secrets Finally Revealed). Z radov kúzelníkov niekto začal prezrádzať. Maskovaný kúzelník tajil svoju identitu asi rok, mnohí sa smiali, že zo strachu pred kolegami. Tí, nevediac o koho ide, mu predpovedali rýchly koniec kariéry. Nestalo sa. Prvý dokumentárny seriál nakrútil v roku 1997, posledný v roku 2008. Za ten čas prezradil väčšinu známych trikov. Val Valentino bol pôvodne profesionálnym iluzionistom s vlastnou šou v Las Vegas a bolo by zaujímavé vedieť, aká suma ho presvedčila, aby niečo také nakrútil.

V januári odvysielala televízia Joj americký dokument Odhalené tajomstvá mágie a kúziel (Magic´s Biggest Secrets Finally Revealed). Odvtedy každý školák vie, ako prerezať asistentku, vytiahnuť cez sklo zamknutého auta parkovací lístok, alebo ujsť z kovovej klietky. Seriál sa reprízuje na Joj Plus od 12. februára.

Zvedavosť funguje

„Chodím na rôzne iluzionistické kongresy, majstrovstvá Európy alebo sveta s 3500 účastníkmi a naozaj nepoznám kúzelníka, ktorý by bol ochotný za nejakú sumu prezradiť triky. To urobí len človek, pre ktorého je to obyčajný džob a nie umenie,“ hovorí kúzelník Šesták.

Reláciu Odhalené tajomstvá mágie a kúziel odvysielala televízia Joj cez Vianoce a odvtedy neexistuje vystúpenie, na ktorom by sa ho na to nepýtali.

„Ľudia sú zvedaví, či nám to neuškodilo, keď všetci vedia, ako sa dá nechať zmiznúť slon či prerezať asistentka pílou. Val Valentino však prezrádza princípy, ktoré sa používali v minulosti a mnohé sa vymysleli účelovo, pre šou. Veľa trikov bolo kamerových, navyše sú to všetko veľké javiskové ilúzie, ktoré zažívali svoj vrchol v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch, počas tzv. copperfieldovskej éry,“ vysvetľuje Šesták. Pripúšťa, že možno je aj určitým plusom, ak sa v televízii o kúzelníkoch, hoci aj týmto spôsobom, hovorí. V ľuďoch to prebudí zvedavosť, chcú si overiť, či to tak naozaj funguje.



David Copperfield je určite najznámejším iluzionistom na svete. Jeho vystúpenia dosahovali najväčšiu popularitu začiatkom 90. rokov. Dodnes má svoju šou v Las Vegas.

Čo je ‚in‘

Kúzelnícke umenie, rovnako ako každé iné, má svoje trendy a módne vlny. Momentálne prechádza prerodom. Podľa Ladislava Chybu‚ majiteľa 1. umeleckej agentúry a kedysi aktívneho kúzelníka Mária, sa čaká na čosi nové. Z tohto pohľadu šou Odhalené tajomstvá mágie a kúziel tento vývoj len urýchlila. „Dnes ľudia od kúzelníka očakávajú, že sa dobre zabavia, nie je potrebné, aby hneď zmizla Socha slobody. Viac sa im páči, ak je vystúpenie interaktívne a sú vtiahnutí do deja. Je to o zábave a šoumenstve,“ hovorí Peter Šesták.

Street magic

Kúzelník s paličkou a cylindrom, z ktorého vyskakujú zajace, je už prežitok. Mladí ľudia na celom svete denne sledujú televíznu šou Crissa Angela, ktorý mágiu zbavil javiska, vyšiel do ulíc a tam šokuje okoloidúcich. Je typickým predstaviteľom street magic, ktorá sa snaží zmeniť vžitú predstavu, že kúzelník pracuje len s pripravenými rekvizitami.

Criss vojde do baru a nechá zmiznúť osobné veci náhodného návštevníka, alebo sa sústredí a rozbije jeho šálku s kávou. Lieta z budovy na budovu, chodí po vodnej hladine v bazéne plnom ľudí, prechádza cez kovové dvere, dá sa zaživa upáliť alebo prevalcovať. Nenosí kostým, ale civilné oblečenie, teda ak zaň považujete výzor rockového speváka zmiešaný so štýlom emo a vyšportovaným sexy telom modela.

Trápna mágia

Svoj vrchol prežíva aj stand up comedy magic. Vo svete tieto humorné vystúpenia kúzelníka šoumena založené na hovorenom slove fungujú takmer dvadsať rokov, u nás ich diváci spoznali vďaka Čechovi Richardovi Nedvědovi, finalistovi súťaže Česko Slovensko má talent z roku 2010. Jeho ‚trapno magie‘ je plná nevydarených trikov, komunikácie s publikom a vynikajúcej schopnosti vtipne reagovať na ohlasy divákov.

Silou vôle

Na módnej vlne psychológie a rôznych duchovných techník sa vezie mental magic. Mentalisti vás presviedčajú, že všetko robia silou vlastnej vôle, dostatočne hlbokým sústredením a s nevôľou prijímajú označenie kúzelník.

Moderná Mágia dnes Javiskové ilúzie – (Stage Illusions) – svoj vrchol zažili v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Ich typickým predstaviteľom je David Copperfield. Nechal zmiznúť Sochu slobody, prešiel cez Čínsky múr alebo sa rozrezal obrovským kotúčom cirkulárky.





– vtipná šou založená na hovorenom slove a osobnosti kúzelníka – šoumana. Všeobecná mágia – (General Magic) – mix viacerých kategórií. Používa menšie rekvizity ako javiskové ilúzie, môže si pomáhať high-tech alebo video technológiami. Mikromágia (Close-up Magic)

Dokážu zastaviť hodinky, uhádnuť číslo na ktoré myslíte, myšlienkami ohýbať kovové predmety, šoférovať so zaviazanými očami alebo nájsť ukryté predmety.

Tento žáner preslávil britský psycho-iluzionista Derren Brown, keď pripravil v roku 2000 pre britskú televíziu pilotný diel programu Mágia a manipulácia mysle. Odvtedy vydal tri knihy, absolvoval celosvetové turné (v USA za účasti odborníkov, ktorí mali dokázať, že je podvodník), v priamom prenose si zahral ruskú ruletu a v roku 2006 získal cenu Laurenca Oliviera za najlepšiu zábavnú šou.

Aj na Slovensku sa predávala jeho kniha, kde síce neprezrádza svoje triky, zato zaujímavo opisuje umenie hypnózy, manipulácie mysle, radí, ako správne odhadnúť správanie ľudí a trénovať pamäť. Veľkú časť venuje zábavnému priemyslu okolo mágie a svojim úvahám o náboženstve, ateizme, alternatívnej medicíne ako placebo efekte a rôznych podvodníkoch.

Criss Angel – najnovší americký fenomén. V USA ho pozná každý, vo väčších mestách má vlastné obchody, kde si môžete kúpiť predmety s jeho logom, kúzelnícke súpravy a podobne. Má svoju šou aj v jednom z predstavení Cirque du Soleil. Je predstaviteľom "street magic". FOTO: JOJ

Slovenská kúzelnícka scéna

Slovenských profesionálnych kúzelníkov a iluzionistov je málo, spočítate ich na prstoch dvoch rúk. Nevedno, či za to môže malý trh, alebo nás tento druh zábavy nenadchýna. Stačí, ak porovnáte Slovenskú asociáciu kúzelníkov, ktorá združuje dvadsaťpäť ľudí (medzi nimi sú aj nekúzelníci) s Českým magickým zväzom a jeho tristopäťdesiatimi členmi.

„Česi sú národ komediantov, Maďari sa tiež radi bavia, u Slovákov však nemá komediantské remeslo historickú tradíciu,“ myslí si Ladislav Chyba z 1. umeleckej agentúry. Šesťdesiat percent kúzelníckej produkcie, ktorú jeho agentúra zrealizuje, smeruje do zahraničia. „Nemáme ani stálu scénu. V Berlíne je varieté, v Paríži je varieté, u nás by sa takáto scéna neuživila,“ dodáva.

Kde je nová generácia?

Jediný kúzelnícky klub zanikol na Slovensku asi pred piatimi rokmi, nová generácia nemá kde vyrastať. „Nemá sa jej ani kto venovať. Problémom dnešných detí je aj to, že nemajú trpezlivosť. My sme sa prvý polrok učili v klube len hmaty, žiadne kúzla. To dnes vydrží máloktoré dieťa,“ hovorí kúzelník Šesták. Na Slovensku sa o popularizáciu moderného kúzelníckeho umenia v rokoch 1971 až 2008 zaslúžil Alexander Gerič, známy ako kúzelník Alexander.

Dnes kúzelníkov a ich vystúpenia popularizuje skôr internet a televízia, naživo ich vidíme len zriedka. No možno aj vďaka tomu bude náš zážitok z ozajstného profesionálneho kúzelníckeho vystúpenia väčší a o to ľahšie podľahneme dojmu, že niektorí ľudia naozaj ovládajú kúzla a čary.

Zvieratá Hlboko zakorenenou predstavou je, že každý kúzelník by mal počas šou vytiahnuť z klobúka zajaca a vypustiť z rukáva niekoľko holubov. „Na Slovensku už žiaden profesionálny kúzelník nerobí triky so živými zvieratami. Napriek tomu, len čo prídem na akciu, ako prvé sa ma spýtajú, kde mám zajaca. Hlavne na detských oslavách chcú, aby som kúzlil so zvieratami. Rodičom hovorím, že môžem vytiahnuť zajaca z klobúka, ak si ho potom nechajú. To hneď každý odmietne,“ hovorí Peter Šesták. Mať doma zverinec je náročné, o zvieratá sa treba starať, kŕmiť ich a cvičiť, aby boli na vystúpeniach poslušné. „Živé zvieratá a oheň, to stále diváka fascinuje. So zajacmi sa už nerobí, skôr s holubmi a hrdličkami, to sú veľmi efektné triky. Predstavenia v Las Vegas sa zas nezaobídu bez tigrov a slonov.“