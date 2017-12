Moneyball: senzačná vec

Brad Pitt hrá v športovej dráme, ktorá popiera americké hodnoty.

2. feb 2012 o 16:53 Miloš Ščepka

Príbeh o boji proti dogmám a o tom, že kolektív je viac ako jednotlivec, má šesť nominácií na Oscara. Práve ho začali premietať naše kiná.

V roku 2002 stál Billy Beane, generálny manažér bejzbalového tímu Oakland Athletics, pred vážnym problémom: bohatšie tímy skúpili všetkých jeho veľkých hráčov a on musel s obmedzeným rozpočtom obnoviť káder.

Porušil všetky zvyky a pravidlá, na základe štatistických analýz zložil družstvo z podceňovaných a problémových hráčov. Znechutil a znepriatelil si najbližších spolupracovníkov aj odborníkov, no dosiahol nevídaný úspech.

Najprv bol Soderbergh

O rok neskôr o tom ekonomický publicista Michael Lewis napísal knihu Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. Stala sa bestsellerom a ovplyvnila americký bejzbal. Výraz „moneyball“ začal žiť vlastným životom.

Slovníky hovorovej angličtiny uvádzajú nielen význam „metóda práce bejzbalových tímov založená na práci so štatistikou“, ale aj „úžasná, senzačná, neuveriteľná vec“ a „prekvapujúci úspech“.

Film podľa skutočných udalostí a úspešnej knihy začal pôvodne pripravovať režisér Steven Soderbergh, no nesúhlasil so scenárom Stevena Zailliana. Zmenil sa kameraman, obsadenie i pieseň sprevádzajúca záverečné titulky. Filmu to však neuškodilo. Skôr naopak.

Brad Pitt proti prúdu

Nový režisér Bennett Miller s producentom a predstaviteľom hlavnej postavy Bradom Pittom využili športovú tému na nakrútenie rafinovanej drámy so zaujímavými významovými presahmi. Rozprávanie síce navonok dodržiava kánony hollywoodskej športovej drámy, dokonca sa aj končí happy endom, lenže vidí šťastie a úspech v niečom inom.

Hrdinami sú neúspešný rezignovaný hráč bejzbalu Beane (Brad Pitt), ktorý sa stal manažérom a jeho asistent, mladý obézny ekonóm (Jonah Hill). Bojujú proti systému založenému na drahých hviezdach. Nahrádzajú ho systémom dokonale zladeného tímu, zostaveného z priemerných i podpriemerných lacných hráčov. Oakland Athletics nevíťazia preto, že majú skvelé individuality alebo dobrého trénera (Philip Seymour Hoffman). Majú fungujúci tím.

Znalosť nie je podmienkou

Miller sa vlastne stavia proti typickým americkým konzervatívnym „tradičným hodnotám“. Je to oslava boja proti nim. Úspechom v jeho ponímaní nie je zarábať čoraz viac, ale približovať sa k harmónii a vyrovnanosti. Zaujímavá a dojímavá je i vedľajšia línia Beanovho vzťahu s dcérkou Casey.

Komorne a s dôrazom na charaktery nakrútená športová dráma dokáže zaujať a držať v napätí i publikum, ktoré šport nezaujíma. Jej prednosťami sú dobrý scenár, nevtieravé herecké výkony, kamera a nápaditá réžia.