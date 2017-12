Duran Duran mohli hrať menej nových piesní

2. feb 2012 o 17:04 Oliver Rehák, (her)

Hoci známa britská skupina na Slovensku končila turné, podľa muzikantov sa ju vidieť oplatilo.

BRATISLAVA. Britská skupina Duran Duran sa prvýkrát vynorila na scéne pred tridsiatimi rokmi. Pred piatimi rokmi odohrala prvý koncert na Slovensku, v stredu večer sa vrátila druhýkrát.

V zaplnenej hale Incheby bolo okrem fanúšikov aj veľa muzikantov. Napríklad skupina Hex. „Vyrastali sme na Duran Duran rovnako ako na Depeche Mode,“ tvrdí basgitarista Yxo.

„Hrali veľa nových pesničiek, vtedy koncert nemal taký drajv. Páčilo sa mi však, že niektoré staršie veci trochu prearanžovali. Dlho ich mnohí vnímali len ako chlapčenskú kapelu, ale vedia veľmi dobre hrať. A Simon Le Bon stále spieva skvele – hovorili sme si, že je skoro ako Karel Gott!“ smeje sa člen skupiny Hex.

V publiku sa objavili aj českí muzikanti. Napríklad členovia Monkey Business alebo skupiny Mňága a Žďorp. Jej spevák Petr Fiala vysvetlil, že to majú bližšie než do Prahy a že napriek meškaniu a zime výlet neľutujú: „Chvíľkami to bola diskotéka, z ktorej sme už vyrástli, no chvíľami nás to veľmi bavilo. Spevák je fakt vynikajúci, taký by mal byť každý frontman. Ibaže som v živote nevidel takého znudeného hudobníka, ako bol ich saxofonista, toho by som fakt vykopal z pódia.“

Pre Daniela Baláža bol koncert splateným dlhom z mladosti. „Že to je retro, retro by mi ani tak neprekážalo, zdalo sa mi, že duranov to už príliš nebaví. To však mohlo byť preto, že práve končili turné,“ vraví hudobný dramaturg Rádia_FM. „Ich charizma sa však stále nevytratila. Nick Rhodes je najkrajšou klávesistkou medzi hudobníkmi, Roger Taylor introvertne hrá svoj vlastný koncert, John Taylor mohol hrať na basgitare viac. Najviac to odtiahol Le Bon.“

Aj podľa neho v dvadsiatke piesní mohlo byť menej noviniek. „Chápem, že kapely sa snažia promovať nové albumy, ale kto keď nie Duran Duran si môže dovoliť siahať do minulosti? Mohli dať viac vecí ako Rio, ktorá zaznela až ako prídavok.“

Skupina v Bratislave uzavrela európske turné, ktoré odštartovala v decembri. Pri záverečnej ďakovačke sľúbila, že sa sem ešte vráti a jej fanklub je stále silný. Takže, kto ju ešte nevidel, asi ešte dostane šancu.