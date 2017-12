Ako tvorím Hudobník a filmár Maroš Hečko

3. feb 2012 o 15:53 Oliver Rehák

Pôvodne to mal byť iba vianočný trojkoncert spriatelených skupín v Slovenskom rozhlase, z ktorého vznikne DVD, ale nakoniec sa to skončilo trochu inak. „Z rôznych dôvodov sme sa museli presunúť na začiatok februára, no zároveň sme to rovno prepojili s prípravou nového dvojalbumu,“ hovorí Maroš Hečko.

Tento klávesista a spevák je zakladateľom skupín Bezmocná hŕstka a Home Made Mutant. Záznam z ich koncertu, na ktorom si ešte zahral Požoň sentimentál, odvysiela televízia aj rozhlas. Ak všetko pôjde dobre, nemalo by zostať pri jednorazovom večere, ale vznikne pravidelný cyklus predstavovania známych i začínajúcich mien v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Kým počas stredajšieho večera zneli aj staré pesničky, Maroš Hečko so svojimi spoluhráčmi v rozhlasu zostal a v týchto dňoch sa tam venujú iba novej tvorbe. „Máme hotové základné nápady a texty. Nahrávanie je vymyslené ako jam session, chceme sa hrať s nápadmi v rôznych obsadeniach. Dokopy je to deväť-desať muzikantov, pribrali sme aj dve speváčky, ktoré priniesli nefalšovaný mladícky entuziazmus.“

Jednou z nich je Andrea Bučková. Pochádza zo známej rodiny, ale okrem priezviska má aj zaujímavý hlas. V súťaži mladých talentov na Bratislavských jazzových dňoch sa ukázala aj ako klaviristka v projekte s harfistkou Máriou Kmeťkovou. Práve toto nezvyčajné duo plánuje Maroš Hečko vydať vo svojom vydavateľstve Azyl Music naraz so spomínaným dvojalbumom Bezmocnej hŕstky a Home Made Mutanta.

Šéf vydavateľstva sa tento rok plánuje venovať aj filmovaniu. „Dostal som grant na celovečerný film. Bude to triler a zároveň čierna komédia o najbližších prezidentských voľbách na Slovensku. Pracovný názov je Kandidát. Momentálne sme vo vývoji, máme scenár, pripravujeme casting a chceme urobiť aj knihu. Nakrúcať sa bude v lete.“

Okrem toho ešte Maroš Hečko získal podporu na ďalší projekt. Je to cyklus hororových poviedok. Tri z nich mali premiéru vlani na bratislavskom filmovom festivale, teraz k nim pribudnú ďalšie. „Jednu urobí Jonáš Karásek, druhú Vilo Csino a tretiu pán Gejdoš, ktorý je zo staršej režisérskej generácie.“