Čas plynie. Je to problém?

V kinách je najväčší favorit na Oscara – Hugo a jeho veľký objav.

3. feb 2012 o 17:15 Kristína Kúdelová

Tentoraz žiadna gangsterka. Martin Scorsese nakrútil poctu filmovej fantázii.

Pokojne deťom povedzte, že film Hugo a jeho veľký objav je rozprávka a že je teda určený pre ne. Je. Hovorí sa v ňom o smelých detských výmysloch, drobných výtržnostiach, dobrodružstvách aj nebezpečenstve. A ešte aj v 3D.

V skutočnosti mal režisér Martin Scorsese iný zámer, nie ich zabaviť. Tento filmový fanúšik, nadšenec, fanatik, ktorý sa v histórii kinematografie vyzná tak, že pozná aj najposlednejšiu československú komédiu, im prichystal možno ich prvú filmovú prednášku v živote. Ale akú!

Vynálezy majú srdce

Hugo, teda chlapec z názvu filmu, je sirôtkou. Potajme prebýva vo veľkých hodinách na parížskej vlakovej stanici Montparnass, žije len spomienkami a záľubou v mechanike, keď sa zrazu jeho objavom stane – Georges Melies.

Scorsese s láskou vysvetlil, že to bol ten, čo vymýšľal a neustále zdokonaľoval prvé filmové triky a čo pochopil, že keď zastaví pohyb kamery, môže pospájať dve nesúvisiace políčka filmu, a vytvárať tak hotové čary. Už v roku 1902 nakrútil Cestu na Mesiac, dobrodružný, akčný a vtipný film.

Od Meliesa sa učili Georges Lucas, Steven Spielberg, Terry Gilliam aj Michel Gondry. Hoci on sám nakoniec so svojím filmovým fantazírovaním skrachoval, pretože nezareagoval na ekonomickú krízu po prvej svetovej vojne, ani na nový vkus publika.

Filmový Hugo sa s ním stretol v čase, keď už smutný a rezignovaný predával hračky, tiež na vlakovej stanici. Najprv ho vnímal ako muža, od ktorého môže kradnúť pliešky, kolieska, skrutky, neskôr vďaka nemu pochopil, že aj stroje, automaty a iné technické vynálezy môžu mať srdce. Podľa toho, s akým úmyslom ich ľudia vyrobia.

Cesta na Mesiac je možná

Scorsese mal šťastie, že Francúzi vlani dokončili reštauračné práce a dali zničenú kópiu Cesty na Mesiac do pôvodného (farebného!) stavu. Vo svojom filme mohol použiť jej ukážky. Navyše, zrekonštruoval postup z nakrúcania, aby bolo vidieť, ako to ten Melies robil. Takže nielen Hugo, aj my môžeme žasnúť, aká to bola paráda.

Deti bude asi najviac zaujímať, či sa Hugo skamaráti s pánom, ktorý na začiatku vyzeral taký nepriateľský, a či ho prehovorí, aby ešte spolu nejaké dobrodružstvo zažili. Ale keď vyjdú z kina, možno im docvakne ešte veľa ďalších vecí. Scorsese rozpráva o plynutí času, ktoré nás oberá o drahé veci aj drahých ľudí. A hovorí tiež, že v živote sa stávajú veci, ktoré nám bránia dospieť k naplneniu, ničia optimizmus a odrádzajú od veľkých cieľov. Jedine, že by sme ešte stále chceli snívať.

Hugo a jeho veľký objav má jedenásť nominácií na Oscara a 26. februára z neho môže byť víťaz. Hoci pre Scorseseho, starého autora gangsteriek, je víťazstvom evidentne to, že filmom možno prekonať samotu, nešťastie aj smrť.