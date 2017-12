Ako sa robí hit: Cigaretka na dva ťahy

Richard Müller a Jaro Filip na albume LSD stvorili nadčasový hit.

9. feb 2012 o 0:00 Miloš Krekovič

Slávny pesničkový valčík z albumu LSD je dielom dvoch talentov. Richarda Müllera a Jara Filipa, ktorí v roku 1996 netušili, že stvorili nadčasový hit.

Domáca gitarová hudba zažívala ťažké časy. V polovici deväťdesiatych rokov sa naša scéna sa ledva zviechala valcovaná dancefloorom, Tublatanka s Metalindou boli dávno out, kým znovu populárna rocková klasika šesťdesiatych rokov bola mladým predsa generačne vzdialená. Povedané na rovinu, vtedajší tínedžer nevidel dôvod meniť Nirvanu či R.E.M. za slovenské gitarovky.

Keď v roku 1996 prišiel album LSD, mladými ľuďmi natrieskaná hala na bratislavských Pasienkoch odrazu ukázala, Richard Müller oslovuje niekoľko generácií. Surový gitarový rokenrol s prvkami psychedélie u nás nemal konkurenciu a jeho drsný aktuálny zvuk prijali aj tí, čo si nemohli pamätať elektropopové začiatky speváka v osemdesiatych rokoch.

Nebezpečné obdobie

Cigaretka na dva ťahy Text: Richard Müller / Hudba: Jaroslav Filip



Cigaretka na dva ťahy

krátka silná ako život

V dyme s tebou stojím nahý

platonicky celkom živo Ešte raz a potom prsty

horké ako funerál

Začínam si byť istý

že do teba som sa zameral Už cítim kožu zvláštne voní

v srdci praská ďalší kotol

My predsa nie sme ako oni

rozhodení len tak vôkol Tu a teraz je tá pravda

čo sa vekmi úročí

za pravdu raz isto nám dá

bezohľadne do očí

„Bolo to odbrzdené, spontánne, veľmi kreatívne a trošku nebezpečné obdobie,“ spomína basgitarista a producent Oskar Rózsa a dodáva, že práve on medzi starších kolegov vniesol trochu „pouličnej rebélie“. Jej súčasťou boli experimenty s drogami.

Gitarista Andrej Šeban spomína divoké obdobie, keď skúšali kadečo (napríklad si vyholili hlavy) a sám Müller na koncertoch trúsil žarty o Slovensku, jedinej krajine, kde legálne zoženiete (album) LSD. Až v roku 2000 spevák priznal o drogách viac a čo z toho vzniklo, ste si mohli prečítať v bulvári.

Takýto nekompromisný album spevák nenahral nikdy predtým ani potom. Ak by vznikol dnes, rádiá by väčšinu pesničiek zrejme odignorovali. Košaté sóla, dĺžka pesničiek zväčša nad päť minút a ešte aj čudesný skreslený zvuk – to presne sú vlastnosti, aké sa rádiá snažia filtrovať, aby nevyrušovali ucho poslucháča vychované uhladeným popom. Druhá Müllerova sólovka zato vyrušovala a Cigaretka bola najkratšou a poslednou z deviatich pesničiek.

Funerál v hitparáde

Spoločne s Milovaním v daždi pomalá Cigaretka na dva ťahy je tým najlepším zo spolupráce Müller – Filip, ktorá sa začala spontánne dva roky predtým. V návale tvorivosti, často za jedinú noc, spevák chrlil desiatky textov, tie Filip s podobnou rýchlosťou zhudobňoval.

Do predčasnej smrti skladateľa v júli 2000 takto vzniklo päť spoločných albumov, obaja autori sa inšpirovali a posúvali vpred. Zatiaľ čo depešácky spevák z éry Bioelektrovízie sa tým priblížil k šansónu a k domácej popovej špičke, Filip sa zase úspešne zbavil povesti autora divadelných pesničiek.

Ako to už býva, Cigaretka nemala nijaké predpoklady na hit. Na porovnanie uveďme niekoľko interpretov z roku 1996 z hitovej výberovky PolyGramu, kde vyšlo aj LSD: MC Erik & Barbara, Ibrahim Maiga, Maduar, Noga a Skrúcaný.

Kto by v takej konkurencii stavil na trojštvrťový valčík s ironickým, filozofujúcim textom a obrazmi typu „prsty horké ako funerál“? Nie úplne korektné v dnešnej vojne proti tabaku je aj poetické pritakanie fajčeniu, podobné výroku z českého filmu Žiletky: „Kto nefajčí, nerobí nič / kto fajčí, premýšľa o živote.“

Spolutvorcovia Cigaretky v roku 1998. O dva roky Jaro Filip predčasne zomrel a Richard Müller, ktorého stíhali pre propagáciu drog, sa názorovo rozišiel s Andrejom Šebanom. Foto: Peter Procházka

Album bez Filipa

Nahrávanie na princípe spontánnosti približuje Oskar Rózsa: „Vtedy sa nám páčilo nahrávať naraz, bez akýchkoľvek ex-post zásahov do nahrávky. Chceli sme docieliť čo najväčšiu autenticitu a pravdivosť aj za cenu drobných chýb.“ Tak sa mohlo stať, že práve Cigaretke na nahrávke chýba basgitara.

„Na začiatku nahrávania som bol v Nemecku a chalani začali bezo mňa s tým, že basu dotočím neskôr na playback. Keď som sa vrátil a vypočul som si, čo nahrali, usúdil som, že je to výnimočná nahrávka, s takým originálnym zvukom, že som basu odmietol nahrať a presvedčil som chalanov, že takto je to super. A namiesto basy som do pesničky nahral sláčiky a pizzicata,“ spomína Rózsa.

Dohru mal i fakt, že album sa rozhodli nahrávať bez Jara Filipa, napriek tomu, že bol autorom všetkých pesničiek. „Bola to rocková muzika a na klávesy tam akosi neostalo miesto,“ povedal Richard Müller v roku 2008 pre SME: „Každý muzikant je márnomyseľný a Jaro nebol výnimkou – vyhlásil, že dobre, tak on si nahrá vlastný album.“ Týmto albumom je Cez okno, prvá Filipova sólovka.