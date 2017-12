Sú v háji alebo na love?

Noisecut vydali štvrtú nahrávku, ktorá môže byť ich zlomovou.

6. feb 2012 o 17:03 Oliver Rehák

Je to skupina, ktorá je asi najviac zo všetkých spojená s Rádiom_FM. Ich Háj & lov má šancu získať cenu Radio_Head Award za album roka od poslucháčov aj od hudobných kritikov.

Slovo hipster sa prvýkrát objavilo v 40. rokoch, keď označovalo mladých nahodených fanúšikov so slabosťou pre progresívny džez, sarkazmus a drogy. Teraz sa vrátilo v inej podobe. Zjednodušene povedané: hipsteri nosia retromódu a sledujú nezávislú scénu.

Hipsterov môžete u nás stretnúť na koncertoch Noisecut. Už dvojjazyčná slovná hračka Háj & lov v názve ich štvrtého albumu je cielená hlavne na takýto typ publika (aj kritikov). Ale je výstižná. Hudba je totiž zároveň „high“ aj „low“ a kapela môže byť rovnako v háji ako na love nových nápadov.

Lepšie zvuky ako pesničky

Základom je stále elektropop, ale teraz s prepracovanejšími elektronickými podkladmi a so štyrmi výraznými hosťami. Pre niekoho môžu byť Noisecut veľmi „trendoví“ alebo ako oni sami spievajú „chladní a studení“, nie každému musia sedieť texty typu „dáta taja dych horúci vzduch ničí ich pľúca/ nič ich nevzkriesi oddnes už nie si“.

Niektoré pesničky sú zbytočne preštylizované či komplikované, texty občas idú proti hudbe. Tak či onak, majú dosť početný fanklub.

Celý Noisecut stojí najmä na zvukoch. Tie vie Erik Horák poskladať dosť nápadito a oproti predchádzajúcej nahrávke Bliiizko (2008) sa ešte posunul ďalej. Že je jedným z najšikovnejších producentov u nás, dokazujú rôzne projekty, pod ktorými je podpísaný.

Na novinke akoby sa zjavne rozhodol vytiahnuť domovskú skupinu zo zabehaných postupov (aké ukazuje iba skladba Tancuj!), a tak tu odrazu máme prekvapivú žánrovú pestrosť.

video //www.youtube.com/embed/AdrlKalLUB0

Skôr štúdiový projekt?

Začína sa to už úvodom postaveným iba na klavíri a sláčikoch, pokračuje príspevkami hostí. Rapper Lyrik zaplní svojím duetom so speváčkou Bety Majerníkovou v graficky veľkorysom booklete dve strany, Shootyho bendžo posunie skladbu Míňajú ma dni až ku alt-country. Gitarové riffy Tomkyho zo skupiny Diego zvýraznia mrazivú atmosféru (December), a keď sa ozve Mariena s čarovnými klávesmi Jána Boleslava Kladiva, už to znie ako úplne iná skupina.

Na jednej strane je to zaujímavá snaha o posun a výzva pre starých fanúšikov. Hostia však na každý koncert chodiť nebudú, a keď hrá pôvodný gitarista iba v tretine skladieb, je otázne, či to už viac nie je štúdiový projekt ako živá skupina.

Aj s Marienou si Noisecut trochu skomplikovali život. Stala sa totiž ich najväčším hitom, no nezložili ju a záverečné slová „je to iba popmusic, nič viacej“ nevyznejú s humorným nadhľadom ako v podaní pôvodného autora J. B. Kladiva.

Uvidíme, ako sa po materskej dovolenke rozhýbe speváčka Bety Majerníková, a hlavne ako bude pokračovať nádejne rozbehnutý projekt Erika Horáka s Lyrikom, ktorý má názov Zlokot.