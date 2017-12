Krátko z hudby

6. feb 2012 o 17:11 (kul)

Antony Hegarty je ďalšia hviezda Colours of Ostrava. Organizátori tohto festivalu včera potvrdili, že po menách Björk, Kronos quartet, Animal Collective či Flaming Lips predstavia aj tohto nenapodobiteľného speváka s charizmatickým hlasom a melancholickými pesničkami. S jeho skupinou The Johnsons sa na pódiu objaví aj Janáčkova filharmonie z Ostravy. Bude to ďalší skvelý koncert na tomto ročníku festivalu, ktorý sa bude konať v polovici júla. Americký vokalista Bobby McFerrin po štyroch rokoch opäť vystúpi v Bratislave. Čoskoro 62-ročný spevák, ktorý bude tiež hosťom Colours of Ostrava sa 12. júla predstaví v Sibamac aréne Národného tenisového centra. Hosťom open-air koncertu bude český spevák Dan Bárta a americké a capella trio Webe3, ktoré tvoria Rhiannon, David Worm a Joey Blake. McFerrin, disponujúci štvoroktávovým hlasom, má na svojom konte 10 ocenení Grammy a na celom svete predal viac ako 20 miliónov albumov. Traja členovia britskej heavymetalovej skupiny Black Sabbath sú pripravení nahrávať nový album a absolvovať svetové turné aj bez bubeníka Billa Warda. Reagovali tak na jeho tvrdenia, že pre nevýhodný kontrakt zvažuje účasť na comebacku legendárnej skupiny.