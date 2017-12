Nové CD

Paul McCartney, Pjoni, Wiley.

8. feb 2012 o 0:00 her, tp

Paul McCartney: Kisses in the Bottom

Hear Music

Beatles začínali s hraním dobových rokenrolových šlágrov, jeden z dvojice žijúcich členov teraz siahol po ešte staršej hudbe. Na svoj pätnásty sólový album nahral dvanásť evergreenov, ktoré zneli u nich doma počas jeho detstva a pridal k nim dve vlastné pesničky v rovnakom duchu. V štúdiu mu s nimi pomohol slávny producent Tommy LiPuma (Miles Davis, Barbra Streisand) a vyberaná spoločnosť muzikantov od Diany Krall až po Erica Claptona či Stevieho Wondera.

Pjoni: Cloud No Raisins

exitab

Dlho očakávaný sólový debut Jonatána Pastirčáka, ktorý je stále tínedžer, ale už sa stihol objaviť v niekoľkých rôznych projektoch (Tucan, Musica Falsa & Ficta, Polyjoy, Iowii). Sedem intímne osobných náladoviek a jeden kúsok s tanečnejším úvodom, diskrétna i miestami trochu experimentálna elektronika, elegické violončelo, éterický falzet... prekvapivo vyzretá hudba. Naživo si ju budete môcť vypočuť o pár dní, keď mladý talent odohrá niekoľko koncertov po Slovensku.

Wiley: Evolve or be Extinct

Big Dada / Wegart

Ak vydáte v priebehu pol roka tri albumy, znamená to niečo? Okrem nejakých psychodiagnóz možno toto: máte priveľa voľného času alebo ste workoholik. A buď ste génius alebo fabrika na muziku. Wiley sa pohybuje niekde medzi týmito extrémami. Stále si drží slušný štandard a niektoré skladby aj na albume Evolve or be Extinct sú vynikajúce. Ale očakávať nejaké veľké zvukové hľadačstvo, posúvanie britského grime či urban music - to sa bohužiaľ nekoná. Ale keď sa to tak vezme, na rozdiel od inej ikony britskej scény sa aspoň nestrápňuje spoluprácou so Shakirou.