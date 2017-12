Filmové novinky

Tento týždeň ide do našich kín šesť filmov: Artist, Banksy - Exit Through the Gift Shop, Farba citov, Kto, ak nie my?, Star Wars: Epizóda 1 - Skrytá hrozba, Špeciálna jednotka.

8. feb 2012 o 16:47 Miloš Ščepka

The Artist

100 minút, (Francúzsko-Belgicko 2011)

Scenár a réžia: Michel Hazanavicius. Kamera: Guillaume Schiffman. Strih: Anne-Sophie Bion, Michel Hazanavicius. Hudba: Ludovic Bource. Účinkujú: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, Missi Pyle, Penelope Ann Miller, James Cromwell, Beth Grant, Stuart Pankin, Bitsie Tulloch, Ed Lauter, Malcolm McDowell a ďalší.

Premiéra 9. februára 2012

Francúzsky scenárista a režisér s litovskými koreňmi Michel Hazanavicius nakrúcal televízne seriály a nezáväzné filmové komédie, kým vlani neoslnil brilantnou poklonou čiernobielemu nemému filmu The Artist o slávnom hollywoodskom hercovi George Valentin (Jean Dujardin), ktorý sa musí v roku 1927 rozhodnúť, či akceptuje nástup zvukového filmu, alebo upadne do zabudnutia. The Artist získal Zlatú palmu na festivale v Cannes, tri ceny Zlatý glóbus a nominácie na Oscara v 10 kategóriách: najlepší film, najlepší režisér, najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, najlepší scenár, kamera, strih, výprava, kostýmy a hudba.

video //www.youtube.com/embed/OK7pfLlsUQM





Banksy - Exit Through the Gift Shop

87 minút, (USA-Veľká Británia 2010)

Scenár a réžia: Banksy. Kamera: Thierry Guetta. Strih: Tom Fulford, Chris King. Hudba: Geoff Barrow, Roni Size. Účinkujú: Banksy, Thierry Guetta, Shepard Fairey, Invader, Rhys Ifans, Jay Leno, Christina Aguilera, Noel Gallagher, Angelina Jolie, Jude Law, Brad Pitt, Shaquille O'Neal a ďalší.

Premiéra 9. februára 2012

Legendárny, uznávaný, no stále tajomný majster street artu, vystupujúci pod pseudonymom Banksy, nakrútil „prvý katastrofický street art film“ na svete. Napoly dokument, napoly sebaironizujúcu mystifikáciu o tom, ako sa výstredný a netalentovaný francúzsky majiteľ obchodu z Los Angeles rozhodol stať najslávnejším street artovým umelcom – a vďaka snobským „znalcom umenia“ sa mu to celkom ľahko podarilo. Popri humore a nadhľade sú cenné aj autentické zábery z tvorby street artových diel. Titul mohol byť pokojne po slovensky: Banksy – východ cez obchod so suvenírmi.

video //www.youtube.com/embed/oHJBdDSTbLw

Farba citov

The Help, 146 minút, (USA-India-Spojené arabské emiráty 2011),

Námet: Kathryn Stockett. Scenár a réžia: Tate Taylor. Kamera: Stephen Goldblatt. Strih: Hughes Winborne. Hudba: Thomas Newman. Účinkujú: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek, Chris Lowell, Kathryn Stockett, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Anna Camp, Brian Kerwin, Dana Ivey, David Oyelowo, Leslie Jordan, Tarra Riggs, Mary Steenburgen a ďalší.

Premiéra 9. februára 2012

Ambiciózna adeptka spisovateľského remesla sa v USA šesťdesiatych rokov minulého storočia chystá písať román z pohľadu černošskej slúžky. Na štyri Oscary nominovaná a Zlatým glóbusom odmenená adaptácia vysoko ceneného románového debutu americkej spisovateľky Kathryn Stockett The Help patrí k najväčším prekvapeniam sezóny. Scenárista, režisér, producent a herec Tate Taylor ju nakrútil ako svoj druhý celovečerný film s rozpočtom 25 miliónov dolárov a film dosiaľ zaň utŕžil vyše 205 miliónov. České kiná ho uvádzajú pod názvom Černobílý svět.

video //www.youtube.com/embed/3kokECOiWz4

Kto, ak nie my?

Wer wenn nicht wir?, 124 minút, (Nemecko 2011)

Scenár: Gerd Koenen, Andres Veiel. Réžia: Andres Veiel. Kamera: Judith Kaufmann. Strih: Hansjörg Weißbrich. Hudba: Annette Focks. Účinkujú: August Diehl, Lena Lauzemis, Alexander Fehling, Susanne Lothar, Rainer Bock, Maria-Victoria Dragus, Joachim Paul Assböck, Hark Bohm, Imogen Kogge, Hanno Koffler, Sebastian Blomberg a ďalší.

Premiéra 9. februára 2012

Cenou Alfreda Bauera vlani na 61. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne odmenili debutovú drámu scenáristu a režiséra Andreasa Veiela Kto, ak nie my? Príbeh nemeckej teroristky Gudrun Ensslin (Lena Lauzemis) a jej druha Bernwarda Vespera (August Diehl) zobrazuje, ako sa západonemeckí potomkovia prominentných nacistov mohli v búrlivých 60. rokov prepracovať až k extrémnej militantnej ľavici. Je ľúbostným príbehom a zároveň obrazom kostlivcov, ešte stále ukrytých v nemeckej skrini.

video //www.youtube.com/embed/Vq7OF26HPCU

Star Wars: Epizóda l - Skrytá hrozba

Star Wars. Episode 1 - The Phantom Menace, 136 minút, (USA 1999/2012)

Scenár: a réžia: George Lucas. Kamera: David Tattersall. Strih: Ben Burtt, Paul Martin Smith. Hudba: John Williams. Účinkujú: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Pernilla August, Ian McDiarmid, Oliver Ford Davies, Hugh Quarshie, Anthony Daniels, Ahmed Best, Frank Oz, Terence Stamp, Brian Blessed, Ray Park, Celia Imrie, Samuel L. Jackson, Dominic West, Sofia Coppola, Keira Knightley, Bronagh Gallagher, Roman Coppola, Warwick Davis, Ben Burtt, Lindsay Duncan, Greg Proops, Benedict Freitag, Peter Serafinowicz, Ralph Brown, David Bowers a ďalší.

Premiéra 9. februára 2012

George Lucas predbehol Jamesa Camerona, ktorý do kín chystá svoj Titanic prerobený do 3D. Hviezdne vojny sa vracajú do svetových kín so stereoskopickým obrazom a určite zvýšia doterajšie tržby slávnej filmovej ságy (4,3 miliardy dolárov). Nové generácie teda majú možnosť spoznať starú ságu s využitím všetkých technologických inovácií, na veľkých plátnach, s mohutným zvukom a trojdimenzionálnym obrazom. Bude to stačiť?

video //www.youtube.com/embed/ahyNLNzAd8w

Špeciálna jednotka

Forces spéciales, 110 minút, (Francúzsko 2011)

Scenár: Michael Cooper, Stéphane Rybojad. Réžia: Stéphane Rybojad. Kamera: David Jankowski. Strih: Erwan Pecher. Hudba: Xavier Berthelot. Účinkujú: Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Menochet, Tchéky Karyo, Anne Caillon, Raz Degan, Raphaël Personnaz, Alain Figlarz, Alain Alivon, Mehdi Nebbou a ďalší.

Premiéra 9. februára 2012

Po filme Prepadnutie, opisujúcom oslobodenie rukojemníkov z uneseného lietadla, prichádza ďalšia francúzska akčná dobrodružná dráma. S Dianou Kruger v role novinárky, ktorú v Afganistane zajal Taliban. Oslobodzuje ju a do bezpečia sprevádza šesťčlenné zvláštne komando, ktorého členmi sú aj Djimon Hounsou, Benoît Magimel a Tchéky Karyo. Debutujúci 47-ročný režisér Stéphane Rybojad sa podieľal aj na scenári.