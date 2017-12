Na Pohodu idú aj Kasabian a Emika

9. feb 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Do programu tohto ročníka trenčianskeho festivalu pribudlo niekoľko ďalších zaujímavých mien.

BRATISLAVA. Jedna za najpopulárnejších britských gitaroviek, nová princezná elektronického popu či hitovky Nirvany v štýle reggae. To všetko budete môcť počuť na tohtoročnej Pohode. Organizátori potvrdili, že zoznam hudobníkov sa rozrástol o skupinu Kasabian, Emiku a Little Roya.

Brit Awards, obálky a výročné ceny časopisov NME, Mojo alebo Q. Tam všade sa pravidelne vynára zoskupenie, ktoré sa dalo dokopy v roku 1997 v Leicestershire. Do vydania debutového albumu síce uplynulo až sedem rokov, ale potom už všetko išlo rýchlo. Naštartovala to chytľavá pesnička Club Foot, jednoznačný singel postavený na skreslenom basgitarovom riffe, z ktorého sa okamžite stal veľký a dodnes najväčší hit Kasabian. Objavil sa v počítačových hrách, vo filmoch či dokonca v upútavkách na britskú futbalovú Premier League a kapela ho dodnes hráva takmer na všetkých koncertoch.

Nových anglických indierockových hrdinov pri druhom albume trochu pribrzdil odchod autora väčšiny pesničiek Christophera Karloffa, no zvládli to. Nové publikum získali na turné s Oasis a následne im výrazne pomohol Dan the Automator, ktorý produkoval ich posledné dva albumy West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009) a Velociraptor! (2011).

Kto pred gitarami uprednostňuje elektroniku, určite sa na Pohode viac teší na Emiku. Angličanka českého pôvodu žije dnes v Nemecku a rovnako veselo ako krajiny mieša vo svojej hudbe postdubstepové rytmy, berlínske techno či vplyv londýnsko-bristolskej klubovej scény. Pritom sú to stále pesničky, zaujímavo naspievané i naskladané, s detailne prepracovaným zvukom.

Mladá hudobníčka, ktorá vlani debutovala na známej značke Ninja Tune, sa nestala jedným z objavov elektronickej hudby náhodou – istý čas totiž pracovala ako zvukový dizajnér pre prestížnu firmu Native Instruments.

„Len tak ležať v tráve, počúvať, popíjať drink a užívať si festivalovú pohodu,“ takto opisujú organizátori festivalu tretie nové meno v programe. Na Little Roya to naozaj sedí – jeden z veteránov reggae sa totiž narodil priamo na Jamajke. Vlani sa zviditeľnil aj mimo komunity fanúšikov tohto žánru, keď urobil album s názvom Battle For Seattle a vyskladal ho z coververzií Nirvany. Come As You Are, Polly a ďalšie Cobainove hitovky v reggae rytme by sme mali počuť aj v Trenčíne.