Čo pozeráme: Hugo

8. feb 2012 o 17:37 Oliver Rehák

Ak by ste nevedeli, že film Hugo a jeho veľký objav nakrútil Martin Scorsese, asi len málokto by to tipol. Prečo si ostrieľaný veterán po gangsterkách a hudobných filmoch vybral rodinný príbeh zo starého Paríža? Vraj pre 3D formát. Vyhral sa s ním naozaj pekne a účelne. V prvej polovici je to „iba“ rozprávka, no potom sa naplno roztočí úžasná pocta jednému z otcov kinematografie Georgesovi Méliesovi (skvele ho hrá Ben Kingsley).

Je to, ako by pred vami ožila učebnica dejín filmu. Scorsese sa ukázal ako vášnivý divák a veľký znalec histórie. S poctivo naštudovanými faktmi a možnosťami súčasnej techniky naplno odbrzdil svoju fantáziu, aby bravúrne zrekonštruoval nakrúcanie legendárnych Méliesových filmov ako Cesta na mesiac.

Magazín Hollywood Reporter si všimol, že vo väčšine kandidátov na tomto ročníku Oscarov majú dôležité úlohy zvierací hrdinovia. No hlavnými favoritmi sú filmy, ktoré sa vracajú do prvej éry kinematografie – Hugo a The Artist.

Toľká hravosť a dojímavosť, akú sa podarilo dostať na plátno v Hugovi, sa len tak nevidí. Skôr by ste takýto film čakali od Michela Gondryho. Nový Scorsese určite strhne aj veľa jeho starých fanúšikov. A tých ostatných si udobrí o rok, keď sa pustí do Sinatru s DiCapriom.