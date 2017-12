Lana Del Rey ponúka iba pop, nič viacej

Hovorí sa o nej ako o novom objave scény. Jej album vedie britskú hitparádu, no je rovnaký ako množstvo iných. Obyčajný pop - vo všetkom dobrom, aj v zlom, čo to znamená.

9. feb 2012 o 17:26 Tomáš Prokopčák

Speváčka Lana Del Rey má bližšie k Lady Gaga než k Amy Winehouse.

Lana Del Rey je ďalší internetový príbeh o popoluške. Nejaké dievča alebo chlapec, ktorých poznajú len kamaráti, zavesí na internet pesničku. Vďaka nevyspytateľnému fungovaniu sociálnych sietí a webovej šuškandy sa cez noc zrodí hviezda generácie, ktorá vraj nepočúva albumy.

Vtedy si ju všimne veľké vydavateľstvo a snaží sa z bubliny vytrieskať čo najviac. Niekedy to funguje. Vtedy nové tváre môžu prežiť aj viac ako jednu pesničku a stanú sa z nich ďalší Justinovia Bieberovia a Lady Gaga. Medzi nich chce zjavne patriť aj táto 25­-ročná speváčka.

Stratená lolita?

V roku 2010 vydala debutové CD. Keď úplne zapadlo, stiahla ho z predaja a rozhodla sa ísť na to inak. „Bola som Lolita, ktorá sa stratila v našej štvrti,“ rozprávala o zrode novej štylizácie.

Z Elizabeth Grantovej sa tak stala Lana Del Rey a z pesničky Video Games jeden z najväčších vlaňajších hitov. „Len som tú skladbu zavesila na web, pretože bola moja obľúbená. A ľudia zareagovali,“ povedala pre Observer.

A neboli to iba tínedžeri. O popovom supertalente so pseudonymom Lana Del Rey si začali rozprávať aj tí, ktorí inak počúvajú skôr alternatívnu muziku. Malo to byť nové veľké meno, objav nezávislej scény, ktorý ju prerástol, a alternatíva k poskakujúcim princezničkám popu.

video //www.youtube.com/embed/Yu9V3Phfsf8

Bez odlíšenia to nejde

Bohužiaľ, zostalo len stratené dievča s albumom, na ktorom by ste originálnu detskú výstrednosť hľadali ťažko. Kým čosi podobné dokázala ponúknuť britská Lily Allen, Lana Del Rey zostala na polceste.

Má oveľa viac spoločného s Lady Gaga, Katy Perryovou či Justinom Bieberom. Na novú Amy Winehousovú skrátka zabudnite.

Z albumu Born to Die sa za necelý týždeň predalo takmer stotisíc kusov a kritici majú problém. Kým BBC ho chváli, Rolling Stone píše o tupom, vyprázdnenom nosiči a Pitchfork ho rovno prirovnáva k predstieranému orgazmu.

Hudba Lany Del Rey nie je až taká hlúpa ako skladby tínedžerských idolov. Jej problém je, že je vystavaná na postupoch, ktoré šikovným producentom a interpretom slúžia len ako pozlátka. Chýba výraz, nápad, čokoľvek, čo by mladú speváčku odlišovalo od hromady ďalších – počnúc Goldfrapp a samotnou Britney Spearsovou končiac.

Born to Die nie je prelomový album. Lena Del Rey priniesla obyčajný pop: vo všetkom dobrom aj v zlom, čo toto označenie ukrýva.