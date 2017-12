Joy Division z prvej ruky

Pesničky jednej z najvplyvnejších skupín z konca 70. rokov zazneli v Bratislave v podobe najbližšej originálu. Bol to jeden z večerov, na ktoré nezabudnete.

10. feb 2012 o 14:00 Oliver Rehák

Pesničky jednej z najvplyvnejších skupín z konca 70. rokov zazneli v Bratislave v podobe najbližšej originálu. Kto nebol, urobil chybu.



"Thank you Bratislava for an amazing gig last night, one of our favourites of this whole tour..!!," odkázal Peter Hook slovenským fanúšikom. Britský basgitarista a spevák vo štvrtok v noci prvýkrát priviezol na Slovensko partiu muzikantov, s ktorými hrá pesničky svojej prvej kapely Joy Division a vystihol atmosféru, ktorá vládla vo štvrtok v noci v bratislavskom MMC klube.

Do takmer úplne zaplnenej sály som vstúpil až keď sa púšťal film o Joy Division. V ňom znie najmä hudba, čo bol šikovný nápad ako rozohriať publikum (tým sa autor zároveň priznáva, že nevie ako hrala predkapela The Uniques, ale ľudia vyzerali spokojní :-)

Joy Division existovali len krátko, samovražda speváka Iana Curtisa v máji 1980 uťala ich rýchlu kariéru, no ich pesničky zostali a stále fungujú. Presviedčajú o tom stovky veľmi pestrých coververzií, od Red Hot Chili Peppers a Thoma Yorka cez Nine Inch Nails až po Susanna and the Magical Orchestra, LCD Soundsystem či Squarepushera.

Keď sa staré skladby rozhodol oprášiť Peter Hook, mal na to právo. Začalo to ako jednorázový večierok k 30. výročia Curtisovej smrti, no záujem fanúšikov bol tak silný, že to robí stále. Má na to právo - bol pritom, keď vznikali, sám navyše v niekoľkých už vtedy spieval.

Dosť to pripomína Oskara Rózsu, ktorý sa chopil hudby svojho mŕtveho kamaráta Mareka Brezovského. Veľmi podobný spevácky výraz, rovnako silné podanie pesničiek "z prvej ruky". Aj Hook sa nesnaží kopírovať, ale spieva tak, že mu veríte a tiež má výborných spoluhráčov, medzi ktorými na pódiu pobehuje s nízko zavesenou basou. Skvelý je najmä gitarista Nat Wason so starým telecastrom, zvukovo aj technicky.

V rozhovore pre SME Hooky ako ho všetci volajú avizoval, že v Bratislave bude znieť iba debutový album Unknown Pleasures, no už v úvode prišlo aj na pesničky z albumu Closer. Fanúšikov prvýkrát dostala do varu Digital: "Day in, day out, day in, day out" pridáva sa v refréne sála a sálajú z toho prvýkrát zimomriavky. Tie pesničky vznikali v období končiaceho punku a predznamenali nástup novej vlny, no sú totálne nadčasové, stále chytľavo mrazivé. Od tejto zostavy znejú fakt veľmi presvedčivo.

Koncert je výborne vystavaný, graduje v prvom bloku šiestich (!) prídavkov, kde sa skvele prestriedajú energické hitovky (Dead Souls) s melancholickejšími skladbami (Twenty Four Hours). Zdá sa, že lepší koniec ako nadupaná Warsaw so slávnym riffom byť nemôže. Hook však svojich o generáciu mladších spoluhráčov, medzi ktorými je aj jeho syn však privádza na pódium ešte raz. "Dance, dance, dance, dance, dance to the radiooo!," spievajú s nimi už takmer úplne všetci, rovnako ako nasledujúci najväčší hit Joy Division Love Will Tear Us Apart Again.

"Thank you! You've made an old man happy," vraví Hook a neznie to ako fráza. Väčšina sály, v ktorej sú rôzne ročníky je nadšená, mnohí starší fanúšikovia úplne dojatí. Yes, we enjoyed the Joy Division! Bol to skvelý večer. Prvý a podľa dobrej organizácie a návštevnosti zjavne nie posledný večer pod novou značkou Big_FM.