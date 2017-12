Slávna speváčka zomrela vo veku 48 rokov, príčina zatiaľ nie je známa.

12. feb 2012 o 2:58 tasr, sme.sk

LOS ANGELES. Americká speváčka a herečka Whitney Houston zomrela v sobotu vo veku 48 rokov.

Informáciu pre ABC News potvrdila jej osobná hovorkyňa Kristen Foster, no miesto a príčinu smrti nespresnila.

Speváčka podľa informácií ABC News zomrela v hoteli Beverly Hilton, záchranári sa ju podľa televízie snažili niekoľkokrát oživovať.

Za mŕtvu ju ju vyhlásili v sobotu o 15.55 hod. miestneho času. Lekár vylúčil cudzie zavinenie smrti.

Médiá v posledných rokoch informovali o jej závislosti na drogách, čo speváčke nepomohlo ani pri pokuse o návrat na hudobnú scénu v roku 2009.

Vydala vtedy štúdiový album „I Look to You“, ktorého sa len v prvom týždni predalo 304-tisíc kusov, píše BBC.

Aj keď sa Whitney Houston dostala znova na popredné miesta rebríčkov, jej kariéru opäť zatienili drogy.

Bulvár tiež často informoval o jej búrlivom manželstve so spevákom Bobbym Brownom.

Získala stovky ocenení

Whitney Houstonová sa narodila 9. augusta 1963 v hudobnej rodine.

Matka Cissy bola gospelová speváčka, jej sesternicou je Dionne Warwicková a jej bratanec bol Dee Dee Warwick. Aretha Franklinová bola jej kmotrou.

Oficiálna web stránka speváčky uvádza, že celkovo predala viac ako 170 miliónov albumov, singlov a hudobných klipov.

Vyhrala dve ceny Emmy a šesť cien Grammy. Počas života získala celkovo vyše 415 rôznych ocenení.

Whitney Houston bola na vrchole svojej kariéry v 80. a 90. rokoch minulého storočia ako jedna z najlepšie predávaných hudobníčok.

V 90. rokoch stvárnila mimoriadne úspešne hlavnú úlohu vo filme Osobný strážca (1992) s Kevinom Costnerom, rovnomenný album patrí medzi desať najpredávanejších albumov všetkých čias.

Hlavnú úlohu stvárnila napríklad aj vo filmoch Až si vydýchnem (1995) a Kazateľova žena (1996).

Medzi jej nesmrteľné hity patria piesne „How Will I Know“, „Saving All My Love for You“ a „I Will Always Love You“ z filmu Osobný strážca.

Kariéra nezabudnuteľnej americkej speváčky Whitney Houston v obrazoch

Celebrity trúchlia na sociálnych sieťach

„Jeden z najúžasnejších hlasov, ktorý kedy zdobil túto zem, nikdy neupadne do zabudnutia,“ napísala na Facebook speváčka Mariah Carey, ktorá v správe vyjadrila sústrasť rodine a fanúšikom.

Carey naspievala s Whitney Houston pesničku „When You Believe“.

La Toya Jackson zas kondolovala cez Twitter. „Whitney bola ku mne vždy láskavá. Držala som jej palce v jej boji,“ napísala zas spevácka diva Gloria Estefan narážajúc na boj Whitney Houston s drogovou závislosťou.

„Toto je najsmutnejšia vec, akú som kedy v živote musel napísať. R.I.P. pre jedného z najúžasnejších ľudí, akých som kedy poznal - Whithey Houston,“ reagoval raper Wyclef Jean.

Zakladateľ sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg poďakoval Whitney za fantastickú hudbu, ktorú priniesla svetu. „Žiadne slová. Iba slzy,“ napísala zas Rihanna.

Smrť speváčky ovplyvní aj slávnostné odovzdávanie 54. ročníka hudobných cien Grammy v Los Angeles.

Organizátori oznámili, že poctu zosnulej šesťnásobnej laureátke Grammy povedie speváčka a herečka Jennifer Hudsonová.