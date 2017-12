Len zlomok zo skutočnosti

Angelina Jolie predstavila na Berlinale svoj film o vojne v Bosne.

12. feb 2012 o 15:54 Kristína Kúdelová

Angelina Jolie čelí kritike, že jej film hovorí o vojne povrchne. Herci z bývalej Juhoslávie jej zaň v Berlíne prejavovali vďačnosť.

Angelina Jolie nakrútila film In the Land of Blood and Honey o vojne v Sarajeve a prinieslo to so sebou niekoľko pochybností. Ešte stále sa úplne neskončila debata, či je taká dobrá herečka, aby zahrala aj čosi iné ako akčné postavy, spochybňovali sa teda aj jej schopnosti režírovať.

Keby nebolo vojny

Ľudia z bývalej Juhoslávie si nevedeli predstaviť, ako môže vyzerať film o vojne, keď jeho hlavným motívom je láska medzi moslimkou a Srbom, prišlo aj obvinenie od chorvátskeho novinára, že Angelina v scenári vykradla jeho články. A v severoamerických kinách sa jej filmu doteraz veľmi nedarilo, zarobil len 250-tisíc dolárov.

Bolo teda aj trochu prirodzené, že na festivale v Berlíne dostala na tlačovej konferencii otázku: Prečo ste svoj film nakrútili tak povrchne, čierno–bielo bez snahy hlbšie vysvetliť príčiny vojny? „Možno sa vám zdá povrchný, mne veľa ľudí z okolia povedalo, že nie je. A keby aj bol, hádam je zrejmé, že to nebol môj zámer,“ odpovedala.

video //www.youtube.com/embed/wDBU8CqU0dg

Na festivale sprevádzali Angelinu niekoľkí herci z bývalej Juhoslávie, oni jej vo výbornej angličtine vyjadrili veľkú vďačnosť a náklonnosť. Najstarší z nich Rade Serbedzija hovoril, že už mu ponúkali veľa scenárov o vojne a že nie všetky boli zaujímavé. Ten od Jolieovej sa mu zatiaľ páčil najviac. „Pre mňa to nie je dokument o vojne, ale film o dvoch ľuďoch, ktorí sa mohli stať šťastnými rodičmi, keby nebolo vojny,“ povedal.

Pred šiestimi rokmi zvíťazila práve tu na Berlinale mladá režisérka Jasmila Žbanič s výborným filmom Grbavica. Dramaticky rozvíja vzťah matky s dcérou, ktorá sa narodila len preto, že jej mamu znásilnili vojaci.

Aj vo filme In The Land of Blood and Honey je znásilňovanie žien dôležité, dotýka sa aj zamilovaného páru v hlavných úlohách. On je dozorcom v tábore, kde sa ona pri okupácii mesta ocitla ako väzeň – a tak sa ju aspoň snaží ochrániť pred inými vojakmi.

Otroci svojich postojov

„Nepoznám presné číslo obetí, niektoré správy uvádzajú 15-tisíc, iné 40-tisíc. Ale aj jedna znásilnená žena je už veľa,“ povedala Jolie. Publikum bolo prekvapené, koľko násilia jej film obsahuje vrátane zabíjania detí, hoci ona tvrdí, že sa násilie snažila vyjadriť najmä náznakmi mimo obrazu. „Keď hovoríme o vojne, jej obete si zaslúžia, aby sa jej hrôzy ukázali,“ hovorila. „Aj tak je to vždy len zlomok z toho, ako to bolo v skutočnosti. Mimochodom, žiadne telo ani krv mŕtveho dieťaťa som neukázala, to len vy ste si mysleli, že ho vidíte.“

Jeden z hercov Boris Ler sa potom vrátil k rôznorodým reakciám v krajinách bývalej Juhoslávie a porovnávaniam, z koho Jolie urobila väčších vinníkov a z koho väčšie obete. „Mnohí sme zostali zaseknutí na mieste a stali sme sa otrokmi svojich nezvrátiteľných postojov. Kontroverzia tohto filmu je dobrá vec, možno nám pomôže konečne sa pohnúť ďalej.“

Angelina Jolie, ktorá vraj pri nakrúcaní našla „úžasných ľudí, bojovníkov a umelcov“, dva roky nehrala v žiadnom filme. Predpokladá, že sa jej bude ťažko vyberať nejaký zmysluplný scenár, najmä ak jej zase ponúknu akčné filmy. „Popri takejto téme sa naozaj mnohé veci zdajú nepodstatné,“ dodala.