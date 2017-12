Pop, ktorý už nejestvuje

Album I Look To You mal byť comebackom. Zostal len spomienkou.

12. feb 2012 o 18:58 Tomáš Prokopčák

V roku 2009 sa Whitney Houston pokúsila o veľký návrat na scénu. Vydaril sa iba čiastočne.

Takmer sa na ňu zabudlo. Mala veľkolepé hity a film Osobný strážca púšťajú televízie podobne často ako Perinbabu. Ale úprimne, kto by už dnes počúval Whitney Houstonovú? A vlastne, kam zmizla?

Nejako takto mohli v roku 2009 vyzerať reakcie, keď sa spomenulo meno jednej z posledných klasických popových dív. Od predchádzajúceho albumu uplynulo šesť rokov a aj keď sa každú chvíľu šuškalo o comebacku, žiadny sa nekonal. No vtedy prišla nahrávka I Look To You.

Krok späť

Nech už o jej živote či tvorbe možno napísať čokoľvek, patrila k najzaujímavejším a aj k najtechnickejším hlasom populárnej muziky. Bola jednou z posledných veľkých speváčok, ktoré pripomínali, ako pop, soul či R&B zneli pred desaťročiami.

Za posledných dvadsať rokov sa stredný prúd posunul inam. Nabral do seba elektroniku i postupy, ktoré kedysi patrili skôr alternatívnej muzike. Na sladké balady bol zvedavý málokto.

Do takéhoto sveta ohlásila Whitney návrat. Plánovaný album sa okamžite stal jednou z najočakávanejších udalostí roka. Všetci boli zvedaví: nechá sa speváčka nahovoriť no novú muziku alebo staví na istotu? A ako to celé dopadne?

Spočiatku to vyzeralo všelijako. Objavovali sa mená producentských hviezd ako Danja či Swizz Beatz, šuškalo sa o účasti Alicie Keys, ktorá sa stala tým, čím bola kedysi Whitney Houston. No kým v 80. rokoch boli úspechom precítené, pomalé a na techniku relatívne zložité skladby, pár rokov dozadu takýto typ spevákov nahradili producenti.

Zrazu bolo dôležitejšie, kto skladbu vymyslel než to, kto zaspieva niekoľko banálnych múdrostí o láske.

Na známe pruducentské hviezdy stavila aj Whitney Houston, výsledok však zaskočil. Nie tým, že sa z bývalej superhviezdy stal poskakujúci pútač (o čom by vedela rozprávať Madonna). Ale tým, že napriek niektorým výnimkám zostal album I Look To You veľmi konzervatívny. Až natoľko, že mohol pôsobiť ako nemoderný, spiatočnícky až nudný.

Napriek väčšine negatívnych recenzií odvážny ťah vyšiel. Z albumu sa v prvý týždeň predalo najviac kusov v histórii celej jej kariéry. Získala zaň platinu a v čase, keď predaje prudko klesli, predala viac ako dva milióny kusov.

Chýbali superhity

Vždy zápasila s tým, že jej skladby sa potácali na hrane gýča. V tomto sa nezmenila, keby ste však na jej poslednom albume hľadali piesne, ktoré by mali potenciál hitov, ako napríklad I Will Always Love, When You Believe či My Love Is Your Love, nenašli by ste ich.

Bolo cítiť, že speváčka sa trápi. Chýbala jej ľahkosť starších skladieb a používanie aktuálnych, elektronických zvukov tomu príliš nepridávalo.

Album I Look To You však bol dôležitý. Nie preto, že by stredný prúd posúval ďalej. Práve naopak – tým, že Whitney Houston pripomenula svet, ktorý už v pope prakticky neexistuje.