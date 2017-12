Whitney Houston. Ďalšia, ktorá umrela predčasne

Príbeh americkej speváčky pripomína osudy Michaela Jacksona a najmä Amy Winehouse.

12. feb 2012 o 19:01 Oliver Rehák

Whitney Houston našli cez víkend v jej hotelovej izbe mŕtvu. Príčinu smrti určí pitva.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Mal to byť tradičný víkend v znamení príprav na Grammy. Zatienila ho však šokujúca správa.

Na nedeľňajší galavečer najprestížnejších hudobných cien jedna zo speváčok, ktoré sa tam vyskytovali najčastejšie, už neprišla. Whitney Houston zomrela vo veku 48 rokov.

V sobotu popoludní do hotela Beverly Hilton v Los Angeles ľudia z jej tímu privolali záchranku. Pokusy o oživenie speváčky boli márne. Príčinu určí pitva, lekári a polícia len vylúčili cudzie zavinenie.

Podľa magazínu tmz.com, ktorý sleduje celebrity šoubiznisu, mala Whitney Houston za sebou dve divoké celonočné párty, v jej izbe sa našiel Xanax a telo pred príchodom lekárov niekto z jej tímu vytiahol z vane.

Zriedkavý zjav

Bola najmä hviezdou druhej polovice 80. a prvej polovice 90. rokov minulého storočia. Vtedy bola na vrchole a mnohí ju považovali za ženský ekvivalent Michaela Jacksona.

Bola prvou speváčkou, ktorá debutovala na čele hitparády a ktorá vyhrala americký aj britský rebríček naraz, v rebríčkoch singlov prekonala The Beatles, získala šesť cien Grammy, predala vyše 170 miliónov albumov.

Rozdielov však bolo viac. Nepripomínala nedostupnú bytosť z inej planéty, viac než na seba myslela na iných a bola „iba“ speváčkou. Nepísala si vlastné pesničky, no dokázala si nájsť také, v ktorých sa našla a podala ich tak sugestívne, že ich každý považoval za jej vlastné.

Hoci napríklad skladbu I Am Every Woman už predtým nahrala Chaka Khan a I Will Always Love You zase existovala vo verzii Dolly Partonovej, globálne hity z nich spravila až Whitney Houston.

„Mala skutočne zriedkavo zafarbený hlas. Znela skvele, skutočne veľmi silne,“ povedala jedna z jej viacerých mladších obdivovateliek Mariah Carey, ktorá s ňou naspievala duet do animovaného filmu Princ Egyptský (1998).

To však bol jeden z jej posledných veľkých úspechov. Z dnešného pohľadu sa tu dajú vidieť paralely s príbehom Amy Winehouseovej.

Aj tú partner priviedol k drogám, začala rušiť termíny a viac než o hudbe sa postupne začalo písať o jej problémoch v súkromnom živote, ktorý sa skončil predčasnou smrťou. „Najväčším diablom som sama sebe,“ povedala Whitney Houston, keď sa verejne priznala k užívaniu drog.

Mohlo to dopadnúť inak

Hoci sa zdalo, že vyrastať s takým talentom a v takej rodine je jasným nasmerovaním na kariéru, nebolo to také jednoznačné.

Mama bola speváčka, ktorá ju už ako malú brávala na koncerty a krstnou mamou sa jej stala slávnu Arethu Franklin, no jej vlastný debut sa posúval. Vydavateľ si nebol istý, či v čase masovej popularity rocku a diska niekoho zaujme hudba vychádzajúca z gospelu a soulu, okrem toho stačilo málo a mohla byť na svete ďalšia topmodelka (objavila sa v niekoľkých úspešných reklamách).

Prvý album vyšiel v roku 1985 a všetko sa zmenilo. Magazín Rolling Stone písal o jednom z „najvzrušujúcejších nových hlasov“, ktorý zrazu všetci chceli počuť. Ďalší album, ktorý otvára megahit I Wanna Dance With Somebody, už stačilo pomenovať len krstným menom.

Speváčka sa stala jednou z najobľúbenejších celebrít. Spievala na olympiáde, na záver futbalových majstrovstiev sveta a americká hymna v jej podaní vo finále Super Bowlu v roku 1991 v čase vojny v Perzskom zálive pôsobila rovnako burcujúco, ako keď predtým vystúpila na podporu uväzneného afrického politika Nelsona Mandelu.

Bola jednoducho takmer všade a po narodení dcéry mala takmer všetko. Šťastie a úspech však trvali iba niekoľko rokov.