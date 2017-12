Tri podobné príbehy

V rámci Radio_Head Awards bude tento rok prvýkrát odovzdaná Cena za prínos slovenskej hudbe. Dostanú ju tri vydavateľstvá, ktoré existujú na scéne desať rokov: Slnko records, Hevhetia a Deadred Records.

Keď sme sa dozvedeli, že máme rozhodnúť kto bude prvý držiteľ Ceny za prínos slovenskej hudbe, celkom prirodzene sme začali rozmýšľať o kľúčových osobnostiach slovenskej popmusic, ktoré (našťastie) veľkým oblúkom obišli televízne Legendy popu (a bolo by veru z koho vyberať). Chceli sme oceniť niekoho, kto do slovenskej hudby priniesol niečo krásne a silné, čo ju výrazne obohatilo a čo tu zostane ako "trvalá hodnota".

Nakoniec sme sa rozhodli túto cenu udeliť trom nezávislým vydavateľstvám, ktoré vlani oslávili desiate narodeniny: Slnko Records, Hevhetia a Deadred Records. V čase, keď sa hovorí o kríze hudobného priemyslu, Shina (Slnko Records), Jano Sudzina (Hevhetia) a Martin Turzík (Deadred Records) vydali v našej krajinke doteraz spolu okolo 150 albumov s hudbou, ktorá poteší každého, kto má otvorené uši. Tieto tri vydavateľstvá sa líšia, no to najdôležitejšie majú spoločné: založili ich muzikanti, ľudia, ktorí milujú hudbu a nikdy by nevydali niečo, za čím si nestoja. Sú to tri podobné príbehy z troch rôznych miest.

Slnko Records, Hevhetia a Deadred Records priniesli za prvých desať rokov svojej existencie veľmi veľa. Bez nich by scéna vyzerala úplne inak – dá sa povedať, že bez ich albumov by Rádio_FM príliš nemalo čo vysielať :-)

Podľa nás im patrí obrovský rešpekt a prvá Cena za prínos slovenskej hudbe v histórii. Dostanú ju 4. marca 2012 v rámci večera Radio_Head Awards v bratislavskom Majestic Music Clube.

Slnko Records založili v byte na bratislavských Dlhých dieloch Shina a Daniel Salontay, aby mohli vydávať svoju hudbu a hudbu svojich priateľov. Začínali doma napaľovanými cédéčkami s lisovanými kvetmi, ktoré boli súčasťou obalu. Za desať rokov vydali napríklad albumy Noisecutu, Živých kvetov, Jána Boleslava Kladiva, Martina Burlasa, Soni Horňákovej, Zuzany Homolovej a samozrejme Dlhých dielov / Longitalu. Teda hlavne pesničky v rôznych, často objavných podobách a zvukových šatoch.

Vydavateľstvo Hevhetia založil košický basgitarista a hudobný fajnšmeker, toho času riaditeľ projektu Košice - hlavné mesto kultúry 2013, Ján Sudzina. Začínal životopisom Jaca Pastoria, pokračoval vydávaním džezu, súčasnej aj staršej vážnej hudby. Neskôr pridal "popovejšiu" edíciu Hev-Het Tune, kde vychádzajú albumy kapiel Sto múch, Korben Dallas, Remedios, či Pressburger Klezmer Band. V Hevhetii je doma Oskar Rózsa, trio PaCoRa, VENI Ensemble, Pavel Jakub Ryba či Quasars Ensemble. Medzi veľké počiny Hevhetie patrí vydanie vo svete oceňovaného albumu Sonatas and Interludes Johna Cagea v podaní klaviristky Nory Skuta, ako aj projekty jej manžela Mikiho. Okrem toho ešte Hevhetia ako distribútor na Slovensko vozí albumy z labelu Johna Zorna Tzadik a z ďalších vydavateľstiev.

„Filozofia Do It Yourself. Poučený underground. Neustály dôraz na hudobný progres. Personálna previazanosť. Prehľadávanie nielen slovenského over-eletronického terénu“ – to sú kľúčové slová, ktorými sa charakterizuje značka Deadred Records, ktorá má základňu v Trenčíne. Po splnenej túžbe dvojice otcov Richard Imrich a Martin Turzík vydať nahrávku vlastného projektu Nylon Union prišla kompilácia pre časopis Vlna, na ktorej bola domáca aj česká scéna. Abuse sa už premenoval na The Autumnist, Sylvia Menyhért sa z Etella Diamant dostala do Pudingu pani Elvisovej, Sporto skončilo a je tu Bonus. Ku Karolovi Miklošovi v katalógu, ktorý vsádza viac na kvalitu než kvantitu pribudli mená ako Foolk, Peťo Tázok & Karaoke Tundra či YouCoco.

