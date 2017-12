Kráľovnou Grammy je Adele

Smrť Whitney Houston sa skloňovala, ale bol to najmä večer mladej britskej speváčky. Adele získala za jeden večer toľko cien ako jej slávnejšia kolegyňa za celý život. Viac toho vyhrať nemohla.

13. feb 2012 o 5:20 Oliver Rehák

Šesť nominácií, šesť cien. Britská speváčka vyhrala všetky hlavné kategórie vrátane skladby roka aj albumu roka.

Takto vyzeral slávnostný večer 54. ročníka Grammy

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Viac toho Adele vyhrať nemohla. Nestáva sa často, aby niekomu vyšli úplne všetky nominácie, tobôž na Grammy. Aj keď sa zdalo, že šokujúca správa o smrti Whitney Houston zatieni 54. ročník udeľovania týchto hudobných cien, bol skôr v duchu hesla "šou musí pokračovať" než pietneho spomínania.

Mnohí hudobníci v sále zvolili čierne oblečenie a meno speváčky, ktorá zomrela v sobotu popoludní sa skloňovalo najmä v úvode priameho prenosu. „V našej rodine došlo k úmrtiu. A minimálne pre mňa jediným spôsobom, ako sa s tým vyrovnať je pomodliť sa za ženu, ktorú sme milovali, za našu padlú sestru, Whitney Houston,“ povedal moderátor LL Cool J. Slávnu kolegyňu potom hudobne pripomenula Jennifer Hudson, čo bolo symbolické gesto, pretože sama ktorá od nej v minulosti preberala cenu.

Hlavnou hviezdou večera sa stala Adele. "Tento rok mi zmenil život," vyhlásila 23-ročná britská speváčka, ktorá vďaka svojmu druhému albumu s názvom 21 vyhrala všetky hlavné kategórie. Špeciálne poďakovala slávnemu producentovi Rickovi Rubinovi a lekárom, ktorí jej úspešne vyliečili hlasivky. Na galavečere v Staples Center spievala po dlhom čase a hoci bolo poznať, že to ešte nie je úplne ono, celá sála netlieskala len zo slušnosti. Jej album 21 bol vlani najpredávanejší na svete a skladba Rolling in the Deep sa stala skladbou roka tiež právom. Za všetko hovorí vyše 230-miliónov pustení videoklipu na serveri YouTube.

Hlavný favorit večera, rapper Kanye West, ktorý mal sedem nominácií skončil so štyrmi cenami. O jednu viac získali rockeri Foo Fighters. Ich kapelníkom je bývalý bubeník Nirvany Dave Grohl, ktorý opäť potvrdil, že nežije z minulosti v legendárnej skupine. Pri „ďakovačkách“ vyhlásil, že za týmto úspechom nie je použitá moderná technika, ale ľudskosť, s akou sa venujú skladaniu i nahrávaniu pesničiek.

Objavom roka je alternatívny pesničkár Bon Iver, do historických tabuliek sa zapísala speváčka Alison Krauss, ktorá sa svojou v poradí 27. Grammy vyrovnala legendárnemu producentovi Quincymu Jonesovi. Gitarista Pat Metheny vyhral s nahrávkou What's It All About album roka v kategórii New Age, no asi najväčším prekvapením sú tri sošky pre dubstepového producenta Skrillexa (na snímke), ktorý sa zviditeľnil aj spoluprácou s metalovými Korn.

Na Grammy znela súčasná elektronická hudba naživo po prvýkrát a bolo to príjemné osvieženie (pokojne mohlo byť na hlavnej scéne namiesto gýčového "hororového" vystúpenia Nicki Minaj). Zo špeciálnych vystúpení treba spomenúť, že po 20 rokoch znovu naživo hrala slávna americká skupina Beach Boys, nadčasovosti jej hitoviek nakoniec neublížili ani členovia Maroon 5 a Foster the People (najmä tých prvých sa skalní fanúšikovia obávali).

O záver priameho prenosu sa postaral Paul McCartney. Hoci nedávno vydal vlastný album poskladaný zo starých evergreenov, ktoré počúval v detstve, tu sa predviedol ako rocker. V legendárnej zmesi skladieb, ktorou sa končí beatlesovský album Abbey Road jeho skupinu posilnili aj Dave Grohl a Bruce Springsteen.

O držiteľoch cien Grammy rozhoduje približne 16-tisíc hlasujúcich členov americkej Národnej akadémie nahrávacích umení a vied. Kým v roku 2011 víťazov vyhlasovali v 109 kategóriách, tento rok rozdali ceny "len" v 78 kategóriách. Vynechanie menšinových žánrov sa stretlo s veľkými protestami.