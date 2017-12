Berlín vybuchol, no Nemci boli aj tak nadšení

Berlinale reaguje na silu Bollywoodu. Jednou z udalostí bol príchod hereckej hviezdy Shah Rukh Khana v úlohe drogového dílera.

13. feb 2012 o 17:08 Kristína Kúdelová

Berlínčania môžu byť naozaj hrdí, aký dobrý a príjemne zorganizovaný festival majú. Ale jeho organizátori sa zas musia zmieriť s tým, že diváci na ňom nemusia najviac oceniť ten najlepší, najzmysluplnejší alebo najoriginálnejší film. Oni si tento rok napríklad vyhliadli indický akčný triler Don – The King is Back.

Kto je tu idol

Aj veľké časopisy typu The Hollywood Reporter museli pred jeho berlínskou premiérou sledovať situáciu a podrobne informovať o zdravotnom stave Shah Rukh Khana, herca v hlavnej úlohe, a zisťovať, kedy by mu mohla klesnúť teplota, kedy by už mohol byť na letisku v Bombaji a na ktorú projekciu presne príde.

Nie všetci Európania si vedia predstaviť, čo v kinematografii znamená Shah Rukh Khan. Nuž, jeho druhé meno je King of Bollywood, v Indii sú jeho fotky a plagáty všade, na autobusových staniciach aj potravinových výrobkoch, ale najpresnejšie je povedať, že v krajine je to najväčší idol.

Pred dvomi rokmi sa tu v Berlíne premietal film My Name is Khan, v ňom hrá moslimského autistu, ktorý sa po 11. septembri snaží očistiť svoje meno a o svojej nevine chce presvedčiť aj amerického prezidenta. Jeho fanúšikom však neprekáža, ani keď hrá drzého a ultranebezpečného drogového dílera, čo je presne úloha, ktorú má vo filme Don – The King is Back.

Bollywood v Berlíne

Postava Dona už pomaly začína byť ikonou popkultúry. Tento film je pokračovaním filmu z roku 2006 Don – The Chase Begins Again a režisér Farhan Akhtar ho nakrútil v štýle, ktorý sa viac podobá na americký ako bollywoodsky. Neprechádza v ňom viacerými žánrami (od komédie po drámu), ako býva v indických filmoch zvykom, aj tanec je len jeden. Napríklad tu v Nemecku sa bude o týždeň premietať v 40 kópiách a s úspechom sa počíta aj preto, že je skoro celý nakrútený v Berlíne.

Správnosť tohto predpokladu naplnila aj festivalová premiéra, na ktorú prišiel aj Shah Rukh Khan. V hľadisku bolo, samozrejme, dosť Indov, ale so zástavou s jeho portrétom mávali diváci bez ohľadu na etnikum. Spolu výskali, smiali sa, tešili sa z akčných úspechov hrdinu a miestami prejavili aj ľútosť nad neúspechom jeho nepriateľa.

Berlinale na popularitu a vplyv indického filmu neustále reaguje, minulý rok bol napríklad v porote Aamir Khan, ďalší herecký idol. Súčasťou Bollywoodu je zbožšťovanie hercov. Rovnako dôležité je však zvýrazňovanie hodnôt, hoci sa to niekedy zdá a aj je protichodné. Shah Rukh Khan aj Miss World (Priyanka Chopra hrá v Donovi policajtku) svojím vystupovaním napĺňajú predstavy fanúšikov, recitujú pred nimi časti dialógov a tancujú, ale zároveň vo filmoch i mimo nich sami seba ironizujú. Berlínske publikum ich za to odmenilo tým, že ochotne prijalo aj scénu spred Brandenburskej brány, kde ich mesto vybuchuje.