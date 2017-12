Diana Krall sa vráti na Slovensko

Džezová pianistka, skladateľka a speváčka si 30. novembra opäť zahrá v Bratislave.

Slávna Kanaďanka, ktorej predkovia pochádzali z východného Slovenska, bude na jeseň opäť koncertovať v na Slovensku.

BRATISLAVA. Džezová pianistka, skladateľka a speváčka Diana Krall sa po troch rokoch vráti do Bratislavy. Kanaďanka, ktorej predkovia pochádzali z východného Slovenska, vystúpi rovnako ako v roku 2009 v Národnom tenisovom centre. Koncert bude v piatok 30. novembra, lístky naň sa začnú predávať 17. februára.

Koncert v slovenskej metropole je zatiaľ jej poslednou zastávkou jesenného európskeho turné, v rámci ktorého zavíta aj do Viedne (4. novembra) a Budapešti (13. novembra).

Diana Krall sa narodila 16. novembra 1964 do muzikantskej rodiny v kanadskom meste Nanaimo v provincii Britská Kolumbia. Hrať na klavíri začala ako štvorročná, na strednej škole už fungovala v malej džezovej skupine a ako 15-ročná pravidelne vystupovala v miestnych reštauráciách. O dva roky neskôr získala na štipendium na prestížnej Berklee College of Music v Bostone.

V roku 1993 vydala svoj debutový album s názvom Stepping Out. Svoju prvú nomináciu na cenu Grammy si vyslúžila tretím albumom All for You: A Dedication to the Nat King Cole Trio (1996), ktorý zotrval celých 70 týždňov v džezovom rebríčku Billboardu. Prvú cenu Grammy získala v roku 1999 v kategórii Najlepší džezový spevácky výkon, za album When I Look In Your Eyes.

video //www.youtube.com/embed/wfOigFMcek0

Na svojom prvom koncerte v Bratislave predstavila svoj zatiaľ posledný štúdiový album Quiet Nights (2009). V tom istom roku sa prezentovala aj koncertným záznamom Live in Rio, ktorý vyšiel na DVD a Blu-ray. Hudobníčka hosťuje na najnovšom albume Paula McCartneyho s názvom Kisses On the Bottom (2012). Legendárneho muzikanta podporila aj minulý týždeň, keď odhaľovali jeho hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.

Štyridsaťsedemročná Diana Krall obdivuje Nata Kinga Colea, na ktorého nadväzuje vo svojej tvorbe spievaného džezu. Často ju však označujú aj za nasledovníčku Franka Sinatru. V decembri 2003 sa Diana Krall vydala za britského hudobníka Elvisa Costella, s ktorým žije v New Yorku.