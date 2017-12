Anasoft litera už bude hodnotiť aj preklady

Najprestížnejšia literárna cena doplnila štatút s cieľom vnímať a oceňovať tvorbu národnostných menšín ako súčasť slovenskej literatúry.

14. feb 2012 o 15:59 Alexander Balogh

BRATISLAVA. Lajos Grendel či Péter Hunčík, to sú len dvaja z „nových“ autorov, ktorých knihy budú odteraz zaraďované do ceny Anasoft litera. Pravda, za podmienky, že budú preložené do slovenčiny.

V siedmom roku svojej existencie sa totiž bude táto cena – po doplnení svojho štatútu – udeľovať nielen za najlepšie pôvodné slovenské prozaické dielo, ale aj za preklad prózy autorov národnostných menšín, ktorí sú občanmi Slovenska.

„Hodnotenie diel spisovateľov, ktorí žijú na Slovensku a píšu v inom ako slovenskom jazyku, v kontexte slovenskej literatúry považujeme za potrebný krok,“ hovorí koordinátorka projektu ceny Anasoft litera Katarína Kucbelová. „Chceme prispieť k búraniu bariér, k otvorenej komunikácii s menšinami, čo v konečnom dôsledku môže priniesť predovšetkým obohatenie – pre občanov slovenskej národnosti, pre občanov Slovenska inej národnosti, ale tiež pre slovenskú kultúru, literatúru i pre samotnú cenu Anasoft litera.“

Ďalšou novinkou štatútu je aj hodnotenie titulov napísaných v slovenčine a vydaných v zahraničí.

Je viac než pravdepodobné, že tieto inovácie prinesú ďalšie zvýšenie konkurencie prozaických diel, ašpirujúcich na ocenenie a prémiu desaťtisíc eur. Ich počet (do ceny sa automaticky zaraďujú všetky tituly uplynulého roku resp. s jeho vročením, pokiaľ sú uvedené do distribúcie do konca marca) je zatiaľ vyše 120. Sú medzi nimi napríklad nové knihy dvoch laureátov Anasoft litery Milana Zelinku a Alty Vášovej, finalistov Roba Bielika, Máriusa Kopcsaya, Ballu či Svetlany Žuchovej, ako aj víťazov ceny čitateľov denníka SME Verony Šikulovej, Pavla Rankova a Viliama Klimáčka.

Desiatku finalistov určí porota (Tomasz Grabinski, Gabriela Magová, Vladimír Petrík, Michal Rehúš a Ivan Štrpka) 3. apríla, víťaza vyhlási v septembri.

Doterajšími laureátmi sú Pavel Vilikovský, Marek Vadas, Milan Zelinka, Alta Vášová, Stanislav Rakús a Monika Kompaníková.

Súčasťou ceny je aj tradičný festival Anasoft litera fest, ktorý bude od 16. do 20. mája. Otvorí ho čítanie z Kompaníkovej víťaznej knihy Piata loď.