Product placement. Koľko reklamy vo filme znesieme?

Logo sme odmietli

Obsahuje Dom skryté logá a reklamu?

Formálne nie.

A inak?

Firma Seat nám požičala automobil a chcela vo filme logo. Museli sme odmietnuť vzhľadom na koproducentov, ktorými boli Česká a Slovenská televízia, teda verejnoprávne médiá viazané zákonom proti skrytej reklame. Našťastie firma pochopila, že menej je viac a súhlasila, že logo nebude.

V komerčnej televízii sú logá v poriadku?

Áno. Samozrejme, reguluje to smernica Európskej únie, tá napríklad prikazuje upozornenie, že vysielaný program obsahuje product placement alebo iné informácie reklamného charakteru.

Skúšali ste oslovovať ďalšie firmy?

Minimálne. Naša filozofia bol taká, že k artovému filmu, akým je Dom, sa produkct placement nehodí. Viem, čo to obnáša vďaka filmu Posledné plavky, ktorý som produkoval a to bola úplne opačná skúsenosť. Ten bol na product placemente založený. No a vtedy sa stane, že nakrúcate a zrazu máte na pľaci manažéra firmy so syrmi a počúvate, ktorý záber prekrútiť aby bolo lepšie vidieť logo.

Ako to funguje v Česku?

Product placement je rozšírený, ide o serióznejšie peniaze. Firma si zráta, že ak dá do filmu napríklad tridsaťtisíc eur, peniaze sa vrátia. Ak bude film navštevovaný a po pol roku pôjde do televízie, má to pre nich efekt ako šoty, a pritom je to lacnejšie ako klasická reklama.

Miloš Krekovič