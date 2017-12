Briti, ktorým sa nedalo povedať nie

Pohoda pridala do tohtoročného programu Elbow, The Kooks a Bat for lashes, festival Grape kapely Subways a Wolf Gang.

15. feb 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Dva letné festivaly zverejnili naraz niekoľko zaujímavých britských mien.

Na Pohodu prídu indiepopové hviezdy Elbow a The Kooks. Prví menovaní sa pravidelne skloňujú na udeľovaniach prestížnej Mercury Prize. Ich zaujímavo klenuté melódie a jemný hlas speváka Guya Garveyho odkazujú k Radiohead a Peterovi Gabrielovi (ktorý svojim mladším obdivovateľom vrátil poctu skvelou coververziou ich skladby Mirrorball). BBC si práve u nich objednala zvučku pre vysielanie z londýnskej olympiády.

The Kooks majú bližšie k tradičným gitarovkám. Mladíci z Brightonu, ktorých opisujú ako „menej drsných Arctic Monkeys“, vydali zatiaľ tri albumy. Aktuálny Junk of the Heart (2011) okrem doterajších najväčších vplyvov, ktorými boli pre frontmana Luka Pritcharda hviezdy 60. rokov, sa dajú počuť aj ozveny hudby LCD Soundsystem či Air.

Kto má rád objavovanie nových svetov a tajomné atmosféry, na Pohode by mal určite vidieť Bat for Lashes. Je to projekt speváčky a multiinštrumentalistky s pakistanskými koreňmi. Natasha Khan namiesto rasistických poznámok spolužiakov radšej zostala tajne doma a počúvala hudbu. Vyplatilo sa – oba albumy dnes 32­ročnej hudobníčky boli nominované na Mercury Prize. Osobité pesničky niekde medzi folktronicou a dream popom má rád aj Thom Yorke. Okrem Radiohead predskakovala aj Coldplay a jej duet Let's Get Lost s Beckom sa dostal do soundtracku filmovej ságy Súmrak.

Živelné rockerské trio The Subways sa opäť chystá na Grape. Bude to už tretí koncert za posledné tri roky, prídu však s albumom Money & Celebrity. „Aj keď nechceme príliš opakovať kapely, rozhodli sme sa udeliť výnimku. The Subways si veľmi obľúbili Slovensko a keď prišla otázka, či by si mohli u nás zahrať, nedalo sa odpovedať nie,“ hovorí jeden zo šéfov festivalu Ján Trstenský. Grape zároveň potvrdil aj Wolf Gang, podľa časopisu NME jeden z najväčších vlaňajších objavov. „Videli sme ich naživo a bol to skvelý koncert. Strhujúce skladby, fantastická atmosféra,“ dodáva Trstenský.