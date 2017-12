Staré zvukové dezerty? Iba spolovice

V týchto dňoch sa objavili novinky z archívov Joy Division, New Order a Dylana s Harrisonom.

15. feb 2012 o 18:03 Oliver Rehák

Neverte tomu, že archívy slávnych hudobníkov už boli úplne vybrakované. Len si dajte pozor na pravosť informácií.



Hidden Treasures, Skryté poklady. Tak sa volal album poskladaný z archívov Amy Winehouse. Hodil by sa aj na tieto dva prípady, ktoré sa objavili v týchto dňoch.

Čo pripravil kuchár

Bola to len reklama. Ale dokonalá. Fanúšikovia dvoch legendárnych britských skupín Joy Division a New Order sa už chystali na veľkú oslavu.

Kuchárska celebrita Jamie Oliver v utorok otvoril v Manchestri svoju novú reštauráciu. V prerobenej budove bývalej banky sa pri rekonštrukčných prácach vraj našlo niekoľko trezorov. Pokusy vypátrať pôvodných majiteľov zlyhali, a tak sa zamestnanci Bank of England rozhodli otvoriť ich sami. Vnútri našli šperky, zlato, zbrane. A ešte niečo – hudbu, ako napísal Oliver na twitteri.

Informácie sa chopili britské médiá, podľa ktorých išlo o takzvané master tapes, originály nahrávok skupín Joy Division a New Order. Bolo to dokonale premyslené. Basgitarista Peter Hook, ktorý v oboch skupinách pôsobil (minulý týždeň hral na Slovensku) v roku 2008 spolu s viacerými fanúšikmi kritizoval firmu Rhino za nepodarené reedície ich starých albumov. Vyčítali im najmä zlú zvukovú kvalitu, čo vydavateľ obhajoval tým, že lepšie záznamy k dispozícii neboli.

To by nasvedčovalo tomu, že Jamie Oliver mohol zachrániť skutočnú vzácnosť, ale nestalo sa a nádej fanúšikov žila len do včera. Zvukové hody stoplo oficiálne vyhlásenie manažmentu gitaristu New Order Bernarda Sumnera, ktoré potvrdilo, že ide o mystifikáciu.

Cesta späť do štúdia

Druhý príbeh sa začal v máji 1970, keď sa v New Yorku stretli Bob Dylan a George Harrison. Prvého menovaného vtedy bavilo nahrávanie, druhý mal zase veľa času, lebo len mesiac predtým Paul McCartney verejne oznámil, že opúšťa skupinu Beatles, čo znamenalo jej rozpad.

Dylan už mal hotový dvojalbum Self Portrait, ktorým sa chystal zaskočiť publikum coververziami, no chcel urobiť ešte jednu platňu. Dostala názov New Morning a vyšla na jeseň toho istého roka.

Do štúdia vtedy pozval aj Harrisona a prehrávali spolu rôzne skladby, od All I Have to Do is Dream cez beatlesovku Yesterday až po Don’t Think Twice It’s All Right. Počúvať akustickú gitaru s basou a v pozadí komentáre typu, aký akord má nasledovať, je najmä pre najskalnejších fanúšikov a tí navyše väčšinu skladieb už poznajú z rôznych nahrávok (časť sa objavila na neskorších albumoch Dylana v roku 1973 a Harrisonovej nahrávke All Things Must Pass).

Záznam nahrávacích sessions slávnej dvojice z mája 1970 sa v týchto dňoch objavil v kompletnej podobe. Kolekciu tvorí dvadsať kúskov a nájdete ju aj na populárnom webe last.fm pod názvom Almost Went To See Elvis. A toto je skutočná rarita, nie žiadna mystifikácia, ktorej by sa dalo naletieť.