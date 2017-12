Ako dlho sa zaoberáme jednou kauzou?

Herbár z Gumonky

Umelkyňa urobila herbár aj zbierku nájdených predmetov

„Chcela som ju rozobrať z viacerých uhlov pohľadu a takýmto pozorovaním opäť vyniesť na svetlo,“ vraví Kalinová. „Výstupom môjho pozorovania v Gumonke sú diapozitívy, video, herbár s rastlinami a zbierka nájdených predmetov.

Vybrala som sem aj články o Gumonke, pričom som sa orientovala najmä na tému o ekologickej zaťaženosti. Zbúranie Gumonky sa ospravedlňovalo tým, že leží na ropnom jazere, pričom sa tým dodnes nič nerobí. Na prvý pohľad tam nie je žiadna ekologická zaťaženosť vidieť, bujnie tam príroda. Na diapozitívoch sú rôzne zátišia, ktoré som tam našla a prepis deja, ktorý som tam zažila.

Pravdepodobne budem pokračovať aj na ďalších podobných miestach, no možno iným spôsobom. Chcela by som sa k tomuto projektu ešte vrátiť a spolupracovať s vedcami. Pri Gumonke som sa akoby sama postavila do role bádateľky.“

Andrea Kalinová.

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA