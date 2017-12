Dovidenia, Amélia

Na zozname potvrdených vystúpení festivalu Pohoda pribudli tri mená: Yann Tiersen, Stealing Sheep a Portico Quartet.

16. feb 2012 o 16:36 kul

Yann Tiersen urobil výnimočné soundtracky k filmom Amélia z Montmartru a Good Bye, Lenin. Na Pohodu však príde so svojím rockovým projektom.

Inšpirovali ho najmä Angličania – Joy Division či Michael Nyman, vyštudoval hru na klavíri a husliach, ale diplom má aj z dirigovania. Nemá vraj rád nálepku skladateľa, hoci túto pozíciu potvrdil už siedmimi albumami. Paríž je mesto, ktoré vraj zo všetkých miest najviac neznáša, hoci si ho väčšina spája najmä s ním, pre jeho soundtrack k filmu Amélia z Montmartru.

Yann Tiersen bude v marci súčasťou známeho festivalu All Tomorow’s Parties a v júli príde aj na trenčianske letisko. Zabudnite však na podmanivé sláčiky a akordeón z Amélie. Tiersen bude na Pohode podobne ako vlani na Colours of Ostrava hrať so svojou kapelou najmä skladby z albumu Dust Lane, ktoré siahajú skôr k rocku. V hĺbavých pesničkách hrá na husliach, syntetizátore aj na elektrickej gitare, výsledkom je veľmi svojský mix žánrov, ktoré však fungujú aj naživo.

video //www.youtube.com/embed/1A4qL9JHh4Q

Okrem Tiersena potvrdilo účasť aj dievčenské trio z Liverpoolu, ktoré si hovorí Stealing Sheep. Dievčatá s hippies vzhľadom hrajú zväčša folkové pesničky šmrncnuté psychedelickými gitarami, ktoré znejú viac než príjemne.

video //www.youtube.com/embed/7tydbsXezSE

Medzi potvrdenými interpretmi je aj postdžezová štvorica Portico Quartet, ktorej debutový album dokonca získal nomináciu na Mercury Prize.