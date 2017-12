Cirkus ako z krajiny zázrakov

Slávny kanadský Cirque du soleil po prvý raz hosťuje na Slovensku. Každý deň až do nedele môžete vidieť jednu z jeho najstarších šou.

16. feb 2012 o 18:23 Zuzana Uličianska

Saltimbanco je jedna z najstarších šou legendárneho Cirque du soleil. Môžete ju vidieť do nedele na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Prvé, čo vám udrie do očí je farebnosť. Evokuje skôr džungľu ako mesto. Ešte aj byrokrati v oblekoch sú celí kanárikoví. Barokovo rozšanteným obyvateľom šéfuje Barón, jeho obľúbenkyňou je Kráska, o ukradnutie pozornosti sa snaží principál v žltom fraku, jeho večne snívajúci partner. Všetko dopĺňa živá i reprodukovaná hudba a spev.

Tak vyzerá Saltimbanco. Názov pochádza z taliančiny a znamená skákanie na lavičke. Nepatrí medzi najvýpravnejšie divadelné feérie, ku ktorým sa slávny Cirque du soleil prepracoval. Ale ide naozaj o cirkus cirkusový, kde nechýbajú žongléri zabávajúci sa s loptičkami, hadie ženy ani akrobati na visutých hrazdách.

Najviac je osadenstvo rozšantené a roztancované pri skákaní na ruských hojdačkách. Ešte aj nutné pudrovanie rúk pred číslom je zapojené do nejakého klaunského čísla. Po akomsi synchronizovaním bungee jumpingu sa lán chytajú akože nešikovní klauni, ktorý sa neobratne pokúšajú kopírovať výstup, ale skúste byť nešikovní vo výške niekoľkých metrov!

Skákali aj Česi

Privítanie divákov zaznieva v čechizovanej slovenčine. Postaral sa oň 29-ročný David Vyoral, ktorý je spolu s Jakubom Plšekom jediným zástupcom bývalého Československa v tomto tíme. Značku „slnečného cirkusu“ dnes tvorí niekoľko súborov, ktoré robia rôzne naštudovania celkovo až 22 šou. Obaja sú bývalými reprezentantmi v gymnastike, kolegov majú z Ruska, Ukrajiny, ale Brazílie či Austrálie.

„Naša šou priveľa cestuje,“ posťažoval si Vyoral. S príbuznými sa vidí len zriedka. „Je to farebné, vhodné aj pre deti,“ vysvetľuje úspech kultovej produkcie, ktorá sa aj po takmer dvadsiatich rokoch drží medzi top šou Cirque du soleil. Hoci je život artistu v tomto súbore pri dvoch predstaveniach denne veľmi náročná, rád by tam ešte niekoľko rokov zostal. Bojí sa , že v Česku si nenájde uplatnenie pre svoje schopnosti.

Slovenka v zákulisí

V zákulisí sme sa našli aj Slovenku. Prešovčanka Alexandra Apjarová bývalá majsterka v gymnastike, bolo prvou Slovenkou, ktorá v roku 2003 urobila náročný konkurz do Cirque du soleil. Jej číslo s názvom vzdušná kolíska sa stalo súčasťou šou Delírium. Alexandra sa dostala do našich médií aj v súbore, ktorý pripravoval comebackovú šou s Michaelom Jacksonom a bola aj na poslednej skúške v deň jeho smrti.

V Bratislave však robila s ročným synom Leom doprovod svojmu partnerovi Etiennovi Deneaultovi. Ten vystupoval v chvatnom duete silných mužov, ktorí prekonávali gravitáciu ladnými kreáciami.

Alexandra by sa veľmi rada k akrobacii vrátila. To, že robí vzdušné umenie, kde je často hlavou dolu, ju udržuje v kondícii. Obaja si už pre akrobaciu svoje odtrpeli – Etienne mal tri operácie kolena a dve ramena. „Je to súčasť povolania, musíte sa s tým zmieriť, je obdivuhodné, ako sa vie organizmus zahojiť,“ komentuje.

Zahrali si aj diváci

Chudučký klaun Eddie je majstrom pantomíny ale aj improvizácie, nakoľko do svojich (možno občas trochu pridlhých) vystúpení zapája aj divákov. Pochvala patrí teda nielen jemu, ale aj odvážlivcovi, ktorý sa počas prvého večera Cirque du Soleil v Bratislave zapojil s veľkým vtipom.

Pôvodne šou Saltimbanco ponúkali v špeciálnom v šapitó, neskôr pripravili verziu do športových hál. Pre tú bratislavskú halu sa svojou veľkosťou hodí takmer ideálne. O prvé predstavenia mali Slováci záujem, ale nebolo úplne vypredané.