Jej kariéra bola veľkým americkým snom. Mala najväčšie hity, spevácke ceny, rekordné čísla hranosti a predaja. A manžela.

17. feb 2012 o 17:20 Anita Ráczová

Jej kariéra bola veľkým americkým snom. Mala najväčšie hity, spevácke ceny, rekordné čísla hranosti a predaja. A manžela.

Čo najhoršie vám urobil? Opľul ma. Mal narodeniny. Oslavovali sme ich spolu v jednom klube v Atlante. Urobila som všetko pre to, aby bol šťastný, ale on to obrátil proti mne. Keď sme prišli domov, opľul ma.

Dcéra práve schádzala po schodoch a videla to. Mal nenávisť v očiach. Ja som ho milovala a on mi napľul do tváre.

Trochu nečakaná odpoveď od ženy, ktorá sa vďaka svojmu manželstvu s alkoholikom, narkomanom, násilníkom a žiarlivcom stala karikatúrou toho, čím bola kedysi. Divou. Taký úspech, aký mala na prelome 80. a 90. rokov Whitney Houston (9. 8. 1963 - 11. 2. 2012), nemala žiadna iná. Bola dokonalá hlasovo aj fyzicky. Kráľovná hitov s telom gazely. Bezkonkurenčná.

Slepá láska

Stretli sa na párty. Dovtedy ju žiaden muž tak nezaujal. Ani Randall Cunningham, hráč amerického futbalu, ani herec Eddie Murphy. Zato priemerný r-n-b spevák, ktorému po svete behali už tri deti, jej totálne uhranul. „Je to bláznivá láska. Šialená. Vášnivá," hovorila a rozhadzovala pri tom rukami, smiala sa a tlieskala.

Po troch rokoch sa s ním postavila pred oltár, po necelom roku mu porodila dcéru Bobbi Kristinu. Stala sa chodiacou reklamou na dokonale šťastnú manželku, ktorú Boh požehnal najväčším darom, pravou láskou. Dokonca tvrdila, že ju ovplyvnil aj umelecky.

On ju vraj presvedčil, aby zobrala rolu v trháku Bodyguard. Whitney uverila, že našla svoju druhú polovičku, že celá je len s ním. Keď šnupal kokaín on, tak aj ona. Keď jej klamal, verila mu. Keď bol akýkoľvek problém, teatrálne predvádzali, že ich nikdy nič nerozdelí.

FOTO - TASR/AP

„Je žiarlivý?" spýtala sa jej v decembri 2002 počas interview Diane Sawyerová. „Niekedy," zaváhala Whitney. V tom sa zo zákulisia ozvalo: „Nikdy!" zaručal Brown. Moderátorka pozvala muža pre kameru.

„Udreli ste ju niekedy?" spýtala sa človeka, ktorý bol niekoľkokrát zadržaný pre fyzické násilie. „Nie. Milujem krásu, ktorá je v ženách. A táto žena je moja," kajal sa Brown. Whitney zamilovane mlčala.

Prehovorila až o sedem rokov. Tentoraz u Oprah. „Bil ma emocionálne, nie fyzicky," povedala. To už mala za sebou niekoľko liečení, kde sa snažila zbaviť sa závislosti od drog. „Ale nikdy som ich nebrala sama, vždy sme ich brali spolu. On bol moja droga," priznala.

V júli 2004 ju sprevádzal aj na šou Divas s Dione Warwickovou a Natalie Coleovou. „Sledoval som jej šou z tretieho radu, odkiaľ si nešlo nevšimnúť nervozitu, akú v nej vzbudzovala prítomnosť manžela Bobbyho Browna, ktorý ako jej osobný strážca stál v rohu pod javiskom," povedal pre MF Dnes český manažér a producent Janis Sidovský.

„Pôsobila na mňa ako bábka v rukách mága, ktorá sa navzdory burácajúcemu aplauzu kradmo kútikom oka uisťuje, či si vo svetle rámp počína dobre," dodal.

Vymodlený rozvod

Viacerí speváčkini kritici dnes tvrdia, že osud Whitney mal v rukách jej muž. Pritakala mu aj na stupídnu reality šou Being Bobby Brown v roku 2005.

Predtým vypredávala štadióny a spievala v Bielom dome, odrazu bola súčasťou toho najpoklesnutejšieho televízneho žánru. Z bezchybnej kráľovnej popu, dokonalej ženy bez poškvrny, sa zmenila na agresívnu a vulgárnu hysterku, ktorú skryté kamery zachytili najčastejšie pri hádkach s manželom. O dva roky prišiel rozvod.

„Každý deň som sa modlila k Bohu, aby mi dal iba jeden deň, iba jeden deň mať silu, aby som prešla dverami a neobzrela sa. A ten deň nastal. Odišla som," pokračovala v spovedi z roku 2009 Whitney.

Whitney ostala s Bobbi Kristinou sama. Keď mala svetlé chvíľky, veľa hovorila o láske k Bohu, o vnútornej sile, sebadôvere. O tom, ako zmúdrela a zocelila sa. O dcére, ktorá sa z dievčaťa mení na ženu a čoraz viac jej pripomína ju samu.

Keď sa v roku 2009 vrátila na pódiá, bol to smutný comeback. Už nikdy nevyspievala výšky, už nikdy nebol jej hlas čistý. Publikum sa cítilo oklamané, ľudia nadávali a chceli naspäť peniaze za lístky. Jej pád sa začal manželstvom s Bobbym Brownom a nezastavila ho, ani keď manžela opustila. Divu našli mŕtvu v hotelovej vani.