Od obyčajných ľudí k Oscarom

Dnes oslavuje osemdesiate narodeniny najúspešnejší český režisér Miloš Forman. Pripomeňte si s nami jeho filmy.

18. feb 2012 o 0:00 Alexander Balogh, Tomáš Gális, Jana Močková, Oliver Rehák, Kristína Kúdelová

Svoj najlepší film by som vymenil za Formanov najhorší, povedal v rozhovore pre SME Jan Hřebejk. My by sme nevedeli zostaviť rebríček z jeho filmov, a tak sme sa rozhodli pripomenúť si päť filmov, ktoré čerstvý osemdesiatnik nakrútil v rôznych obdobiach svojej kariéry.

Konkurs

V zlatej ére divadla Semafor znamenal pre množstvo českých dievčat oznam o konkurze na speváčky šancu konečne niečo urobiť so svojím životom. To, samozrejme, dobre vedel aj začínajúci filmár Miloš Forman. Až tak dobre, že predstava nakrútiť o tom vďačný dokument ho priviedla na myšlienku takýto konkurz zaranžovať.

Falošný, spresnime, no nič netušiace adeptky svojimi väčšinou bizarnými výkonmi mu poskytli vskutku skvelý materiál. Stredometrážny Konkurs sa premietal spolu s ďalším polodokumentom Kdyby ty muziky nebyly. Túto snímku o súboji dvoch dychoviek nakrúcal ako „vedľajší produkt“ pri práci na celovečernom debute Černý Petr, odohrávajúcom sa v tom istom prostredí.

Zložité? Pre Formana nie, všetko zvládol bravúrne. A tie dnešné babičky z konkurzu ani netušia, že nespievali pre Šlitra a Suchého, ale pre budúceho oscarového režiséra.

video //www.youtube.com/embed/x5U7-JuUkZY

Hoří, má panenko

Na prvý pohľad to vyzerá ako bohapustá zábava. Scéna s tombolou na dedinskej tancovačke, ktorú postupne rozkradnú. Formanova schopnosť navodiť intenzívny pocit trápna, ktorý preniká až na kreslo pred obrazovkou, je však geniálna. Tak je to v jeho všetkých českých filmoch.

V Hoří, má panenko azda najviac vo chvíľach, keď hasiči vyberajú kráľovnú krásy. Ale nezabudnuteľná je aj tragikomická scéna s horiacim domom, keď nešťastného majiteľa aspoň otočia, aby sa na tú skazu nemusel pozerať.

Miloš Forman spomínal, že k téme sa dostali náhodou, keď navštívili hasičský bál. Prirátajme k tomu, že aj tu boli všetci herci neherci a bolo zavarené na problém. Nespočíval len v tom, že taliansky producent chcel naspäť svoje peniaze, ale najmä v tom, že napriek humoru, trápnosti a tragickosti film dokonale odkryl krutosť malého (nielen) českého človeka.

video //www.youtube.com/embed/irAKQ9yqsC0

Taking off

Je rok 1970. Forman má americké vízum a spolu s Ivanom Passerom žije v malom zastrčenom dome v New Yorku. Vtedy záležalo jedine na tom, čo človek číta a čo pije. Obaja sa učili rozumieť angličtine a svetu kvetinových detí, v ktorom sa ocitli.

Štúdiá Paramount im však neporozumeli a film Taking off o priepasti medzi rodičmi a ich z domov utekajúcimi deťmi jednoducho zmietli zo stola. Formana, pre ktorého to bol americký debut, to stálo ťažkú depresiu. Na plátna sa však dostal film, ktorý všetko zmenil.

Bezstarostná jazda sa stala hitom a dala šancu aj jeho hypnotickej snímke, v ktorej je scéna marihuanového večierka utrápených rodičov iba ľahkým povzdychom nad nevyhnutným bodom, v ktorom sa človek musí stať dospelým.

video //www.youtube.com/embed/rFr0dtB3aE4

Amadeus

Filmov o skladateľoch nie je veľa a Formanov je určite najlepší. Fantasticky rozohral divadelnú hru o Mozartovi, ktorú videl v Londýne a odvtedy mu nedala pokoj. Hneď na začiatku prezieravo oslovil hudobného odborníka, dirigenta Neville Marrinera a neomylný cit pre talentovaných neopozeraných hercov ho priviedol k Tomovi Hulcemu.

Ten sa totálne zmocnil hlavnej postavy, naučil sa hrať na klavíri a vymyslel si povestný smiech. Druhou polovicou úspechu bolo, že Forman pochopil silu hudby a spravil z nej vlastne ďalšieho hlavného hrdinu.

Keď si Salieri prezerá Mozartove rukopisy, nepadne ani slovo, znejú iba Mozartove skladby, rovnako virtuózna je scéna, keď svokrine nadávky plynule prejdú do slávnej árie Kráľovnej noci. Áno, mnohé historické fakty nesedia, ale faktom je, že ide o úžasné kino.

video //www.youtube.com/embed/yIThWIwOcag

Muž na Mesiaci

Prečo by sme mali brať život tak prísne? Ja ho vnímam ako ilúziu, hovorí Andy Kaufman vo filme Muž na Mesiaci. Kaufman bol populárnym americkým komikom, takým trápnym, drzým a famóznym, že ľudia mu nadšene tlieskali aj na neho kričali: Ty kráľ negatívnej energie! Hanba celého ľudstva!

Forman v ňom videl smutného bojovníka, ktorý si povedal, že bezočivosťou a drzosťou prekoná rakovinu. A ktorý na konci života zistil, že najhlúpejší vtip si urobil sám zo seba - keď uveril, že by ho mohol vyliečiť nejaký šarlatán na Filipínach.

Ľudia z tvrdého filmového biznisu však Formanovi nedovolili naplniť všetky plány a predstavy, chceli štandardnejšiu biografiu a aj sa ho pokúšali z projektu vyhodiť. Podržal ho len Jim Carrey, keď povedal, že s nikým iným nakrúcať nebude. A za film, ktorý mohol byť geniálny, dostal aspoň on Zlatý Glóbus.