Nové knihy

Tamara Tainová: To prejde, Peter Sorát: Pouličný diviak. Zo života na ulici, Jan Němec: Nepodávej ruku číšníkovi, Barbara Nesvadbová: Rozprávkar.

20. feb 2012 o 0:00 Alexander Balogh, Alexader Balogh

Tamara Tainová: To prejde

vyd. Slovart

Úspešný pseudonym po debute Je to inak, mami... s u nás ešte stále kontroverznou témou homosexuality sa hlási druhým románom. Jeho chlácholiaci titul dáva tušiť, že to hrdinovia knihy opäť nemajú ľahké a prejdú si všeličím. "Raz som kdesi čítala, že zabúdame presne tak dlho, ako sme milovali. Miluješ dva týždne, zabúdaš dva týždne, miluješ rok, zabúdaš rok," vraví v knihe Sofia. Už len rozhodnúť sa, či sú lepšie dva týždne alebo rok, je ťažké.

Peter Sorát: Pouličný diviak. Zo života na ulici

vyd. Trio

Ako hovorí Daniel Hevier, patrón tohto textu, "Sorát je inteligentný človek so vzdelaním, ktorý nielen stále číta a študuje, ale hlavne píše, tvorí". Predáva NotaBene a sám si vytvára svoj vlastný časopis s názvom Pouličný diviak, ktorý teraz vyšiel knižne. Jeho jediným tvorivým pobytom bola ulica, na ktorej chce predávať "nonstop", aby si mohol vytvoriť zázemie a mal tak možnosť spracovať zápisky, ktoré vraj v tejto knihe využil len minimálne.

Jan Němec: Nepodávej ruku číšníkovi

vyd. Torst

Režisér novej československej filmovej vlny (Démanty noci či O slavnosti a hostech), ale tiež večný rebel a bohém, sa predstavuje zbierkou poviedok. Sú z prostredia normalizačnej doby v Československu i potom z jeho exilových pôsobísk. Němcov búrlivý pracovný i osobný život, dar reči, schopnosť irónie a sebairónie sú lákadlom pre čitateľa, no so zreteľom na jeho bujnú fantáziu by bolo falošnou stopou vo všetkom hľadať pikantnú autobiografiu.

Barbara Nesvadbová: Rozprávkar

vyd. Ikar

U Nesvadbovej sa čitateľ neraz stretáva s motívmi, vychádzajúcimi z jej života, či života jej bízkych priateľov. Tentoraz však podľa autorkiných slov nejde o autobiografický román, a tak jej obľúbená Karla so zástupmi svojich milencov by nemala byť porovnávaná či stotožňovaná s autorkou. Možno to niektorým vyznavačom Nesvadbovej diela bude prekážať, iných to možno naopak poteší. Každopádne nie je to informácia na zahodenie.