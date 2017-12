Brďokoky nie sú nákazlivé bacily, ale zábavná rocková pesnička a klip. Skupina Horkýže Slíže ju nahrala na albume Kýže sliz, ktorý v roku 2002 dosiahol platinový predaj a skupina sa definitívne sprofesionalizovala.

Kapela, čo sa nazve Horkýže Slíže, pesničku pomenuje Brďokoky, a to ešte nevravíme o názvoch jej albumov, to s kariérou v šoubiznise nemôže myslieť úplne vážne. Napriek tomu sa im darí.

Rockeri z Nitry to spolu ťahajú dvadsať rokov, rádiá ich hrajú a stále sú žiadanou koncertnou atrakciou. Vari ako jediní v slovenskom šoubiznise sa na nič nehrajú a výdatne si uťahujú aj z vlastnej brandže.

Brďokoky

Text: Peter Hrivňák / Hudba: Horkýže slíže



Zastavil ma policajt, hneď

pokuta tri stovky.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Odbočil som od témy, ja somár

bez smerovky.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Teraz točím reklamu

na súťaž o Ford Sierra.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Pošli dvadsať trubiek od

hajzlového papiera.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Ref.: Sedlák, sedlák nasadil stromy, kvety a k tomu iné veci stupídne.A preto, preto my chlapci z Bratislavy, starý môj nemáme kam stúpiť, ne?



V Poluse si kúpim veci,

ktoré sa mi zídu.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Na didžinu do Boccacia

babenky tam prídu.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Sústavne ma obletujú,

neviem čo mám robiť.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Starý môj, asi tam nadobro

prestanem chodiť.

Ty brďo, fakt? Ti vravím...

No, ty koky!



Ref.: Dali sme si **** gitaristom z populárnej skupiny. Zasóloval, jak o preteky. Dúfam, že to Jopo šlahne do Deky