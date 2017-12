Tornádo Lue sa vracia

Jedna z kľúčových kapiel alternatívnej scény odohrá comebackový koncert a uvažuje o novom albume.

20. feb 2012 o 14:22 TASR

BRATISLAVA. Po dlhých rokoch opäť ožíva bratislavská skupina Tornádo Lue, ktorá patrila k prvým ponovembrovým alternatívnym kapelám na Slovensku a spoločne s nimi vytvárala atmosféru legendárneho klubu na Kominárskej či alternatívneho Rádia Ragtime.

Tornádo Lue sa vracia v pozmenenej zostave a nástrojovom obsadení, premýšľa o novom albume a 16. apríla bude koncertovať v bratislavskom Kultúrnom centre Dunaj. Novej podobe Tornádo Lue vládne speváčka Jana Tóthová. "Zostava spev klavír gitara je výsledkom niekoľkých našich spoločných stretnutí v skúšobni. Po naskúšaní zopár starých piesní nás to začalo strašne baviť a hneď sme sa pustili do aranžovania celého koncertného repertoáru. Jana sa môže teraz pokojne sústrediť na spev a my dvaja jej len tak nahrávame, snažíme sa nerušiť ju," povedal ďalší zakladajúci člen skupiny Pavol Murín.

Nový koncertný program pozostáva zo starých známych kúskov ako Sladké je žít, Jak to doopravdy bylo či Cesta domů, ale aj z nových skladieb, z ktorých by mohol po čase vzniknúť nový album. "Chceli by sme túto našu novú formu určite zachytiť aj na nejaký hudobný nosič, ale najprv to chceme odkoncertovať," dodal Murín.

video //www.youtube.com/embed/wHtfo9XM1Xw

Predpredaj vstupeniek na koncert Tornádo Lue prebieha výlučne prostredníctvom internetovej stránky www.orepole.sk.