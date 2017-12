Guns N' Roses v lete po prvý raz vystúpia na Slovensku

20. feb 2012 o 17:04 SITA

BRATISLAVA. Legendárna rocková formácia Guns N' Roses sa v lete po prvý raz predstaví na Slovensku. Američania vystúpia v piatok 13. júla na dosiaľ nezverejnenom mieste pod holým nebom.

Koncert bude veľkolepým finále bonusového dňa festivalu Topfest pod názvom Topfest PLUS. "Sme veľmi šťastní, že sa nám podaril tento husársky kúsok. Nebolo to jednoduché, no napokon to vyšlo, takže slovenskí fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na ich jedinečnú šou," povedal spoluorganizátor koncertu Dušan Drobný.

Vstupenky si môžete kúpiť už o týždeň

Osemčlenná kapela sa na Slovensku predstaví v zložení: Axl Rose (spev), Dizzy Reed (klávesy, piano, perkusie, vokály), Tommy Stinson (basgitara, vokály), Chris Pitman (klávesy, vokály), Richard Fortus (rytmická gitara), Ron "Bumblefoot" Thal (sólová gitara), Frank Ferrer (bicie nástroje) a DJ Ashba (sólová gitara).

Vstupenky na koncert sa začnú predávať v pondelok 27. februára v sieti Ticketportal. Budú sa dať kúpiť buď ako spoločná trojdňová vstupenka na Topfest alebo samostatne na tento deň.

Dvadsaťsedem rokov na pódiách

Guns N' Roses, ktorí vznikli v roku 1985, zažili svoju najväčšiu slávu po vydaní debutovej nahrávky Appetite for Destruction (1987) s hitmi ako Welcome to the Jungle, Sweet Child o' Mine a Paradise City. V tom čase zostavu skupiny tvorili: Axl Rose, Izzy Stradlin, Slash, Duff McKagan a Steven Adler.

Čakanie na ďalší album fanúšikom spríjemnili vydaním EP nahrávky G N' R Lies (1998), ktorá obsahovala napríklad piesne Patience či One in a Million. Kapela na úspech prvého albumu nadviazala v roku 1991 štúdiovkami Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, ktoré vyšli v ten istý deň. Žánrovo pestré nahrávky obsahovali single You Could Be Mine, Don't Cry, Live and Let Die, November Rain, Knockin' on Heaven's Door, Yesterdays, Civil War a Estranged.

Rozdelili ich hádky

Členovia formácie, predovšetkým spevák Axl Rose a gitarista Slash, sa však čoraz viac hádali a nenahrávali nové skladby. V roku 1993 ešte vydali album coververzií The Spaghetti Incident? a v argentínskom Buenos Aires odohrali posledný koncert v najslávnejšej zostave. Slash z kapely odišiel v roku 1996, basgitarista Duff McKagan ho nasledoval o rok neskôr.

V rokoch 1994 až 1998 mala skupina prestávku, pričom prvé koncerty po nej odohrala až v roku 2001, teda po deviatich rokoch. Guns N' Roses na čele s Roseom síce koncertovali, no nový originálny materiál vydali napokon až po sedemnástich rokoch, keď na trh uviedli štúdiovku Chinese Democracy (2008).

Tento rok v januári hudobníci potvrdili, že už pracujú na jej nasledovníkovi. "Môžem povedať, že tvorba nového albumu je našou absolútnou prioritou. A nemôžem sa dočkať, kedy na ňom budem pracovať. Axl má už teraz nahraté množstvo vecí. Sedí tam vo svojej hotelovej izbe a hrá mi hodiny materiálu. A ja som mu napísal viac než desať skladieb, myslím, že už ich je dvanásť, ktoré sa mu veľmi páčili,“ povedal v januári gitarista DJ Ashba.

Médiá i fanúšikovia v súčasnosti špekulujú o tom, či sa originálna zostava Guns N' Roses dá znovu dokopy pri príležitosti ich uvedenia do Rock'n'rollovej siene slávy. Axl Rose ani gitarista Slash nevylučujú, že by sa na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa bude konať 14. apríla v Clevelande, opäť spolu postavili na pódium.