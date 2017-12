Na Brit Awards získala Adele dve ceny

Na Brit Awards opäť triumfovala Adele a Ed Sheeran ako objav roka.

22. feb 2012 o 8:34 TASR

LONDÝN. Speváčka Adele prežíva významný rok, pretože dosiahla triumf nielen na udeľovaní hudobných cien Grammy v USA, ale aj dvojnásobné víťazstvo na utorkovom odovzdávaní britských hudobných cien Brit Awards v Londýne - dostala ceny album roka a najlepšia britská sólová umelkyňa.

Anglický pesničkár Ed Sheeran získal počas slávnostného večera dve ceny, vrátane najlepšieho britského sólového umelca.

Jej druhý štúdiový album "21" získal minulý týždeň šesť cien Grammy a len v USA sa ho predalo viac ako šesť miliónov nosičov. Adele sa navyše vlani v novembri musela podrobiť operácii hlasiviek, pretože je krvácali a to mohlo ohroziť celú jej kariéru.

Britská speváčka energicky zaspievala v londýnskej aréne O2 skladbu Rolling in the Deep tisícom fanúšikov a znalcom z hudobného priemyslu.

"Bol to úžasný rok," povedala Adele, keď od drobnej popovej speváčky Kylie Minogue preberala sošku pre najlepšiu britskú sólovú umelkyňu.

video //www.youtube.com/embed/mPF5SClEoU8

Singel vyhrala chlapčenská kapela

Dvadsaťtriročná speváčka síce nedostala cenu za najlepší britský singel, v tom ju tromfla chlapčenská skupina One Direction a jej skladba What Makes You Beautiful, ale udelili jej žiadané ocenenie album roka za 21. Sošku jej odovzdával spevák George Michael a vrátil sa tak na pódium po decembrovom zápale pľúc, ktorý ohrozoval jeho život.

Súčasťou slávnostného večera bola tiež pocta dvom zosnulým hudobným umelkyniam, Whitney Houston a Amy Winehouse.

Britský objav je Sheeran

Spevák a skladateľ Sheeran dostal ceny ako sólový umelec a britský objav. Tohto ryšavého 21-ročného mladíka niektorí kritici zvozili ako plytkého a nezaujímavého, ale on si získal légie mladých fanúšikov a obdivovateliek.

Sheeran sa poďakoval svojmu manažérovi za to, že premenil "vyrážkovitého, bucľatého ryšavého tínedžera" na víťaza cien Brit Awards.

Ed Sheeran.

FOTO - TASR/AP

Utorkový večer odštartovala skupina Coldplay skladbou "Charlie Brown". Naživo vystúpili aj Sheeran, Florence and the Machine, Noel Gallagher, Bruno Mars a Rihanna.

Coldplay získali svoju štvrtú cenu najlepšia britská skupina, Foo Fighters v hlasovaní označili za najlepšiu zahraničnú skupinu.

Bruno Mars dostal cenu najlepší zahraničný sólový umelec a Rihanna už druhý rok získala cenu najlepšia zahraničná sólová umelkyňa.

Americká speváčka a skladateľka Lana Del Rey bola dojatá, keď ju vyhlásili za zahraničný objav. "Táto cena pre mňa znamená oveľa viac, než tušíte," povedala.

Britpopové ikony zo skupiny Blur dostali zvláštnu cenu za prínos pre hudbu.

Väčšinu cien vyberá vyše 1000 hudobníkov, kritikov a osobností nahrávacieho priemyslu, o niektorých však rozhoduje v hlasovaní verejnosť.