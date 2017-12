Je tu striedanie generácií

Adele, Emeli Sandé, Ed Sheeran. Ceny Brit Awards ukázali, že popovú scénu v Británii mení výrazný nástup dvadsiatnikov.

22. feb 2012 o 18:18 Oliver Rehák

Keď na záver utorkového galavečera Brit Awards ďakovačku speváčky Adele prerušil moderátor, ukázala vztýčený prostredník. To gesto by sa dalo považovať za symbolické. Vzápätí totiž začala hrať skupina Blur. Britpopové idoly 90. rokov dostali cenu za celoživotný prínos a na pódiu vyše štvrťhodinový (najväčší) priestor. Majú vystúpiť aj na záver londýnskej olympiády v lete, no dnes je to len spomienková skupina, ktorej členovia majú svoje vlastné projekty. A ako ukázal utorkový večer, britská hudobná scéna už žije inými menami.

K minulotýždňovým šiestim cenám Grammy pridala 23­ročná Adele dve Brit Awards – za album roka a pre najlepšiu britskú hudobníčku. Cenu kritiky získala Emeli Sandé za debutovú nahrávku Our Version of Events, ktorej patril minulý týždeň v Británii. Hneď po vydaní sa totiž dostala na čelo britského rebríčka a vplyvný časopis Q napísal, že ide o „vášnivý a silný album, ktorý by vám nemal uniknúť“.

Spôsob jej spevu prirovnávajú k Adele, má dokonca rovnaké krstné meno (ibaže ho nepoužíva) a je v rovnakom veku. Tu sa však podobnosti končia. Na rozdiel od svojej slávnejšej kolegyne to Emeli Sandé nehrá na retro, vo zvuku ani v imidži. Viac než soul či R&B v jej pesničkách počuť elektroniku a tanečnú hudbu, namiesto uhladeného účesu á la 60. roky nosí dohora vyčesané odfarbené punkové „číro“.

Kým Adele pochádza zo severného Londýna, ona vyrastala v severovýchodnom Škótsku, kde sa usadil jej otec zo Zambie a mamou Angličankou. Nebola typickým zázračným dieťaťom, aj keď v jedenástich napísala svoju prvú pieseň. Neštudovala hudobnú školu, ale medicínu, ktorú prerušila až vo štvrtom ročníku, keď už jej spevácky talent začal prepukať naplno.

Ako prví ju objavili rapperi a grimový producent Wiley. Objavila sa na niekoľkých nahrávkach, najväčším hitom sa stal vlaňajší duet Read All About s Professorom Greenom, ktorý dokonca doputoval aj do playlistov niektorých našich rádií.

Emeli Sandé to má jednoducho skvele rozbehnuté. Nástup novej generácie v utorok na Brit Awards potvrdil aj Ed Sheeran. Dvadsaťjedenročnému ryšavému spevákovi írsko­britského pôvodu uhladené pesničky postavené na akustickej gitare vyniesli dve ceny. Stal sa sólovým umelcom roka a britským objavom. Na rozdiel od jeho kolegýň ho viac milujú tínedžerky než kritici. Napísať, že je nápaditejšou britskou odpoveďou na Justina Biebera je trochu zjednodušujúce, ale nie úplne mimo.

Starú gardu na Brit Awards „zachránili“ Coldplay, ktorí sa po štvrtýkrát stali skupinou roka. Ale viete koho si berú ako hosťa na svoje turné? Práve Emeli Sandé.