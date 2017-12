Na Pohodu prídu aj Public Enemy

Trenčiansky festival pridal do tohtoročného programu ďalšie veľké meno - americké hip hopové legendy.

23. feb 2012 o 11:05 Tomáš Prokopčák

Na festival Pohoda príde jedna z najdôležitejších hiphopových kapiel histórie. V Trenčíne sa predstavia Public Enemy.

TRENČÍN, BRATISLAVA. Pre svet hip-hopu sú čímsi podobným, ako boli The Rolling Stones pre rokenrol. Aj keď Public Enemy nový album vydali naposledy pred piatimi rokmi, stále sú považovaní za jednu z kľúčových kapiel scény. Slovenskému publiku by sa mali predstaviť na tohtoročnej trenčianskej Pohode.

Zlaté časy

Hip-hop vznikol koncom sedemdesiatych rokov ako hudba diskoték v prevažne černošských štvrtiach. V druhej polovici nasledujúceho desaťročia sa však začali objavovať kapely, ktoré kládli dôraz na aktivizmus a spoločenskú kritiku. Jednou z najzásadnejších zostáv tohto takzvaného zlatého veku hip-hopu na prelome 80. a 90. rokov je práve skupima Public Enemy.

„Aj napriek tomu, že Public Enemy sú spomedzi hiphopových priekopníkov na scéne najdlhšie, o ich koncertoch idú skvelé chýry,“ tvrdia organizátori Pohody o koncerte, ktorý by mal byť počas nášho najväčšieho letného festivalu.

Z tejto generácie pritom na Slovensku či v susednom Česku už vystúpili viaceré zostavy. V Bratislave napríklad De La Soul či Naughty By Nature, v českom Hradci Králové aj stále populárni The Roots.

Z najdôležitejších kapiel

Americká kapela z New Yorku patrí podľa magazínu Rolling Stone medzi päťdesiatku najvýznamnejších kapiel a umelcov hudobnej histórie. Ich známe skladby ako Fight the Power či He Got Game kritici zaraďujú medzi najvplyvnejšie skladby v dejinách hip-hopu.

Public Enemy sú na scéne presne tridsať rokov, čo znamená štrnásť štúdiových albumov a viac ako 1300 vystúpení vo vyše 40 krajinách. Najsilnejšiu éru mali koncom 80. a v prvej polovici 90. rokov. Stali sa jednou z najvplyvnejších skupín aj vďaka politickému aktivizmu a sociálno-kritickým témam.

Ich poznávacím znamením bol aj originálny zvuk vyskladaný z prekvapivo poskladaných samplov, sirén a pulzujúcich beatov, čo však bola najmä zásluha producenta a dídžeja s prezývkou Terminator X. Po havárii na motorke v roku 1998 opustil tento projekt a začal chovať pštrosy.

Hlavnými postavami a zakladajúcimi členmi sú rapperi Chuck D a Flavor Flav, ktorého tradičným imidžom sú obrovské okuliare a na krku veľké hodiny. Skupina sa preslávila už druhou nahrávkou It Takes A Nation of Millions to Hold Us Back (1988), na ktorej bol hit Don’t Believe the Hype. Doposiaľ najnovší album How You Sell Soul to a Soulless People Who Sold Their Soul? vyšiel v roku 2007, no v rozhovore pre Billboard magazín Chuck D vyhlásil, že v tomto roku chcú urobiť dve nové nahrávky.