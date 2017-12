To, čo sa vnímalo len ako svet služby, sa objavuje ako autentický priestor

Ďalšie knihy

Martin Benka. Prvý dizajnér slovenského národného mýtu

Slovart, 2009

Ľubomír Longauer v spolupráci s Annou Oláhovou predstavuje osobnosť Martina Benku v doteraz nepublikovanom zábere. Približuje Benku nie ako všeobecne známeho maliara, ale ako azda prvého slovenského dizajnéra, ako umelca, ktorý vytvoril jedinečnú sériu autorského písma, navrhoval známky i bankovky, tvoril znaky pre centrálne slovenské inštitúcie, ilustroval knižky, navrhoval exlibrisy a sgrafitá. Longauer zaraďuje umelca v historickom kontexte so vzťahom k súvekej politickej situácii, venuje sa formálnym výrazovým prostriedkom, ktorými sa umelec usiloval naplniť svoj program. Publikácia obsahuje vyše 1000 reprodukcií Benkovho diela – väčšina z nich ešte nebola publikovaná. V závere každej kapitoly je resumé v anglickom jazyku.

O sebe a o svojej práci / About Me and My Work

Slovenské centrum dizajnu, 2009

Kniha o Ľubomírovi Longauerovi, grafickom dizajnérovi, výtvarníkovi, kurátorovi viacerých výstav o typografii, skúmateľovi histórie grafického dizajnu na Slovensku, je prvou publikáciou, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu o osobnostiach slovenského dizajnu. Knižka predstavuje Longauera na pozadí jeho rodiny, štúdia, jeho spoločenských a politických aktivít, pedagogických skúseností a, samozrejme, ako skúseného grafického dizajnéra a výtvarníka.