Zomrel nekorunovaný kráľ trúbky Maurice André

Renomovaný francúzsky koncertný umelec, hráč na trúbku Maurice André zomrel dnes v skorých ranných hodinách v nemocnici v Bayonne vo veku 78 rokov.

26. feb 2012 o 16:43 TASR

PARÍŽ.

Technicky mimoriadne vybavený rodák z Ales pochádzal z baníckej rodiny a prácu v podzemí si v mladosti aj sám vyskúšal. Pôvodne bol samoukom, aby neskôr svoj talent rozvinul pod dohľadom kvalitných pedagógov na parížskom konzervatóriu.

Po víťazstve v medzinárodnej súťaži v švajčiarskej Ženeve (1955) pôsobil ako člen špičkových orchestrov, avšak jeho sólová kariéra sa naplno rozbehla až po triumfe v Medzinárodnej hudobnej súťaži ARD v bavorskom Mníchove (1963). Tam ho pozvali do medzinárodnej poroty, Maurice André však uprednostnil účasť v samotnej súťaži a zvíťazil.

To znamenalo zásadný zvrat v jeho kariére, etabloval sa totiž na hudobnej scéne nielen vo vlasti, ale aj za jej hranicami. To sa prejavilo aj v spolupráci so špičkovými interpretmi a dirigentmi, vrátane Karla Böhma, Charlesa Mackerrasa, ale aj Leonarda Bernsteina a Herberta von Karajana.

Opakovane hosťoval aj v bývalom Československu a v jeho nástupníckych štátoch. Pre pražské vydavateľstvo Supraphon nahral v polovici 60. rokov minulého storočia komplet Brandenburských koncertov J.S. Bacha, a to s komorným orchestrom Ars Rediviva a dirigentom Milanom Munclingerom. Táto nahrávka zožala mimoriadny ohlas aj v zahraničí.

Za nekorunovaného kráľa trúbky považovaný Maurice André sa popri vážnej hudbe venoval aj folku, jazzu a iným hudobným žánrom. Absolvoval 2700 koncertov v rôznych končinách planéty a zanechal okolo 270 nahrávok. Pre trúbku upravil vyše 130 diel. Pôsobil aj ako pedagóg na konzervatóriu vo francúzskej metropole.

Za celoživotné dielo sa dočkal viacerých štátnych vyznamenaní, ako aj rôznych ocenení, vrátane zlatých a platinových platní či viac ako desiatky prestížnych Grand Prix du Disque.

Posledné roky života strávil Maurice André v ústraní v južnom Francúzsku, kde sa venoval svojej ďalšej vášni - drevorezbárstvu.