Oscary sa stali poctou minulosti

Udeľovanie 84. ročníka prestížnych cien ovládla nostalgia. Víťazi sú nemý čiernobiely The Artist a rodinná 3D rozprávka Hugo a jeho veľký objav. Oba filmy získali po päť sošiek a oba sa odohrávajú v ranej ére kinematografie.

27. feb 2012 o 5:45 Oliver Rehák

Francúzi dobyli Hollywood. Najlepším filmom roka je The Artist, ktorý získal aj ceny za réžiu, pre najlepšieho herca, za hudbu a kostýmy. Rovnaký počet Oscarov má Hugo a jeho veľký objav, ktorý nakrútil Martin Scorsese a tiež sa dá považovať za "francúzsky" film.



Oscary 2012 Zoznam víťazov v hlavných kategóriách Najlepší film

The Artist

The Artist Najlepší režisér

Michael Hazanavicius

Michael Hazanavicius Najlepší cudzojazyčný film: Odlúčenie Nadera a Simin

Odlúčenie Nadera a Simin Najlepší animovaný film : Rango

: Rango Najlepší dokument: Undefeated

Undefeated Najlepší herec v hlavnej úlohe: Jean Dujardin (The Artist)

Jean Dujardin (The Artist) Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Meryl Streepová (Iron Lady)

Meryl Streepová (Iron Lady) Najlepší herec vo vedľajšej úlohe: Christopher Plummer (Beginners)

Christopher Plummer (Beginners) Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: Octavia Spencer (Farba citov)

Octavia Spencer (Farba citov) Pôvodný scenár: Polnoc v Paríži (Woody Allen)

Polnoc v Paríži (Woody Allen) Adaptovaný scenár : Deti Moje

: Deti Moje Najlepšia kamera : Hugo a jeho veľký objav

: Hugo a jeho veľký objav Najlepšia výprava : Hugo a jeho veľký objav

: Hugo a jeho veľký objav Najlepšia hudba: The Artist

LOS ANGELES, BRATISLAVA. "Si iba o dva roky starší ako ja, miláčik. Kde si bol po celý môj život?" okomentoval svoju prvú zlatú sošku Christopher Plummer.

82-ročný Kanaďan sa stal najstarším hercom, ktorý doposiaľ dostal Oscara. Získal ho vďaka vedľajšej postave v komédii Beginners, kde si zahral otca, ktorého život sa po priznaní k homosexualite zmení na veľký žúr.

Celebrity v sále Plummerovi tlieskali postojačky. Pocty minulosti sa najviac páčili aj hlasujúcim členom akadémie. Hlavné ceny si rozobrali filmy, ktoré sa odohrávajú v prvej ére kinematografie.

Takto vyzeral 84. večer Oscarov.

Podľa očakávania

Galavečer 84. ročníka Oscarov dopadol podľa očakávania. Čiernobiely nemý film The Artist vyhral tri hlavné kategórie, uspel aj s hudbou a kostýmami.

"Som v tejto chvíli najšťastnejším režisérom na svete, ďakujem vám za to," povedal Michael Hazanavicius.

Herec Jean Dujardin, ktorého ocenili za hlavnú postavu, prišiel so psíkom z filmu a pri ďakovačke pobavil: "Milujem túto krajinu. Je to vtipné, prvých Oscarov v roku 1929 uvádzal Douglas Fairbanks, lístok stál päť dolárov a celé to trvalo pätnásť minút," čítal z pripraveného papierika a na záver prešiel do rodného jazyka: "Formidable, merci beaucoup!" zvolal nadšene.

Francúzi naposledy uspeli na Oscaroch v roku 2008, vďaka herečke Marion Cotillardová, ktorá stvárnila v autobiografickom príbehu speváčky Edith Piaf. The Artist je vôbec prvým francúzskym filmom, ktorý získal cenu pre najlepší film.

Čarovnej 3D rozprávke pre všetky generácie Hugo a jeho veľký objav, ktorú nakrútil Martin Scorsese sa zase darilo predovšetkým v technických kategóriách. Tento film je veľkolepou poctou filmu a špeciálne jednému z jeho priekopníkov, Georgesovi Meliésovi. To len potvrdilo, že celý nedeľňajší ceremoniál bol najmä francúzskou záležitosťou.

Čakala sa aj cena pre Meryl Streepovú (na snímke prichádza na galavečer) ako najlepšiu herečku vďaka jej stvárneniu bývalej britskej premiérky Margaret Thatcherovej vo filme Iron Lady. Streepová najskôr vtipkovala, či už jej publikum nemá dosť, ale nakoniec podľahľa emóciám za svojho tretieho Oscara po sedemnástich nomináciách.

Favoritom tohtoročných Oscarov bola aj iránska dráma Odlúčenie medzi cudzojazyčnými filmami. "Hrdo ponúkam túto cenu ľuďom v mojej krajine, ľuďom, ktorí rešpektujú rôzne kultúry a civilizácie a opovrhujú nepriateľstvom a hnevom," povedal režisér Asghar Farhadi. Je to vôbec prvá cena v dejinách Oscarov, ktorá putuje do Iránu.

Woody Allen udeľovanie Oscarov ignoruje, no členovia akadémie jeho nie. Polnoc v Paríži zvolili za najlepší pôvodný scenár.

Moderátorom večera v sále divadla Hollywood and Highland Centre, ktoré pre krach firmy Kodak tento rok prišlo o tradičný názov, bol po deviatykrát komik Billy Crystal.

V úvodnom príhovore rozosmial sálu vetou: "Nič sa nevyrovná sledovaniu bandy milionárov, ktorí si ukazujú zlaté sošky" a zaspieval vtipnú pieseň o filmoch.