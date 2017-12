Je nemý. Naozaj nemý. Kto sa ešte bojí?

Povedali na Oscaroch

Jean Dujardin

najlepší herec

„Milujem vašu krajinu. Artist sa odohráva v roku 1927. Je to zábavné, lebo prvý oscarový večer uvádzal Douglas Fairbanks v roku 1929. Lístok stál 5 dolárov a celé to trvalo pätnásť minút. Časy sa menia... A ak by George Valentin mohol hovoriť, povedal by iba (vo francúzštine): Úžasné. Fantastické. Ďakujem!“

Michel Hazanavicius

najlepší režisér

„Práve teraz som celkom určite najšťastnejší režisér na svete. Chcem sa poďakovať psíkovi Uggiemu. Myslím, že je mu to jedno a nie som si istý či rozumie, čo práve hovorím. On vlastne nie je až taký dobrý, ale rád by som sa mu poďakoval.“

Asghar Farhadi

režisér najlepšieho cudzojazyčného filmu

„Práve teraz nás na rôznych miestach sveta sleduje veľmi veľa mojich krajanov z Iránu a ja si iba predstavujem, že sú veľmi šťastní. V čase, kedy si v súvislosti s Iránom politici vymieňajú najmä slová o vojne, zastrašovaní a agresii, sa tu hovorí o ich kultúre – bohatej a starodávnej iránskej kultúre, ktorá je ukrytá pod ťažkými nánosmi politiky.“

Meryl Streep

najlepšia herečka

„Keď povedali moje meno, predstavila som si, ako polovica Ameriky kričí – Ach, nie! Zasa ona! Je to ohromná česť, ďakujem akadémii za moju nevysvetliteľne úspešnú kariéru. Ale to, čo si cením najviac je priateľstvo, láska a radosť. Rada by som preto poďakovala najmä priateľom – starým aj novým. Oni sú pre mňa veľmi dôležití, oveľa viac ako filmy či ako ceny, ktoré prinášajú. Takže vďaka – priatelia. Všetci tí, ktorí ste už odišli aj tí, ktorí ste stále so mnou.“

Octavia Spencer

najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe

„Steven Spielberg, ďakujem, že si mi zmenil život. Ó môj bože! Celá sa trasiem! Užijem si túto chvíľu, lebo iba boh vie, že sa to nezopakuje.“

Chirstopher Plummer

najlepší herec vo vedľajšej úlohe

„Och miláčik – si iba o dva roky starší ako ja. Kde si bol po celý môj život?“

Billy Crystal

moderátor večera

„Užívajte si túto noc, lebo nič nevyrieši svetové problémy viac, ako dívanie sa na bandu boháčov, ktorí si ukazujú zlaté sošky.“

Thomas Langmann

producent najlepšieho filmu

„Nikto nám nechcel pomôcť pri nakrúcaní nemého čiernobieleho filmu. Robili sme to ako poctu Hollywoodu a nečakali sme, že sa nám vráti toľko lásky a starostlivosti.“

Terry George

najlepší krátky film

„Toto je moja dcéra – producentka. Chcel by som sa poďakovať akadémii, pretože teraz už nemusím čakať do jej svadby, aby som povedal celému svetu, aká je úžasná. Náš film je pre ľudí zo Severného Írska, ktorí majú po 30 rokoch vojny mier. Zároveň dokazuje, že Íri sú skrátka skvelými rozprávačmi.“

Gore Verbinski

režisér najlepšieho animovaného filmu

„Niekto sa ma spýtal, či je náš film Rango pre deti. Celkom určite viem jedine povedať, že ho stvorila banda dospelých správajúcich sa ako deti.“