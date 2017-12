Z klasickej hudby sa dá čerpať celý život

29. feb 2012 o 17:06 Oliver Rehák

Patrí medzi virtuózov, ale neukazuje to za každú cenu a nehráva s každým. Americký gitarista a klávesák TONY MACALPINE, ktorý má rád rôzne žánre, si 3. marca zahrá v bratislavskom klube Randal.

Turné ste nazvali Dream Mechanism, no aktuálny album sa volá inak. Prečo?

„Mám skvelú zostavu hudobníkov, ozaj ako zo sna. Užívame si hudbu a hrávame mix rôznych albumov.“

Vašou špecialitou sú fanúšikovské VIP lístky, o čo vlastne ide?

„Môžete si zaplatiť workshop a zažiť zvukovú skúšku. Dnes treba vymýšľať rôzne formy proma, toto sa mi zdá nevtieravé. Príde len ten, kto má naozaj záujem.“

Začínali ste pri klavíri, čo vás priviedlo ku gitare?

„Na klavíri som začal hrať ako päťročný a bavilo ma to rovnako, ako keď mi neskôr môj brat daroval svoju gitaru. Stále hrávam na oboch nástrojoch, donúti vás to hudobne myslieť inak, pestrejšie. Je to vlastne podobné ako so športom – môžete sa napríklad venovať tenisu, keď hrávate futbal.“

Ako ste sa dostali do gitarového all-stars projektu G3?

„Steve Vai ma najskôr zavolal do svojej koncertnej kapely, kde mal napríklad aj basgitaristu Billyho Sheeha〜na. Steve vedel, že okrem gitary zvládnem aj klávesové party, ktoré sa im hodili do niektorých skladieb G3, takže to bolo len logické pokračovanie našej spolupráce. G3 bola superzostava, veľmi som si užil svetové turné, kam ma zobrali.“

Vo filme Crazy ste si zahrali legendárneho gitaristu Wesa Montgomeryho, aké to bolo?

„Super. Minimálne niekto nemusel predstierať, že vie hrať na gitare (smiech). Nepovažujem sa za nejakého herca, ale pokojne by som si to zopakoval.“

video //www.youtube.com/embed/o5GmJ5-qACo

Ako vlastne cvičí virtuóz, ako ste vy?

„Väčšinu ľudí prekvapí, keď im poviem, že si doma hrávam najmä klasiku. Z tej sa dá čerpať celý život. Ale je to aj tým, že veľa skúšame so skupinou a navyše často hosťujem v rôznych projektoch, takže hrám v podstate neustále. Hudba je ako jazyk – keď už raz viete po anglicky, stačí vám cibriť výslovnosť a rozširovať slovnú zásobu. Nemusíte robiť donekonečna gramatické cvičenia. Namiesto drilovania stupníc idem radšej na kávu do Starbucksu (smiech).“