Muzikál Cigáni idú do neba roztancuje Novú scénu

Muzikál Cigáni idú do neba sa po rokoch vracia na javisko Novej scény. S novým obsadením, ktoré má ambíciu objaviť nových zaujímavých interpretov. Premiéra aktuálneho naštudovania baladického príbehu osudovej lásky zlodeja koní Zobara a krásnej Rady bude

1. mar 2012 o 8:39 Zdroj: Mariana Jaremková

2. marca 2012.

Hudobná dráma Cigáni idú do neba (r. Emil Loteanu,1976) vychádzala z pôvodných etnických zdrojov. Kočovný spôsob života Cigánov je príčinou, že sa do súčasnosti zachovali najmä duchovné prvky ich kultúry – piesne, hudba, tanec, príbehy, rozprávky. Autor literárnej predlohy Maxim Gorkij vychádzal pri písaní cyklu bosáckych poviedok o ľuďoch, ktorí netúžia po pohodlí, ale po slobode, z rozprávaní zozbieraných na svojich potulkách. Film Cigáni idú do neba vznikol na motívy jednej z poviedok cyklu Makar Čudra. Príbeh Zobara a Rady teda môže mať predobraz v skutočných milencoch. Film získal viacero ocenení, napríklad Zlatú mušľu na MFF San Sebastian (1976).

„Vidím na tvojej tvári stopu smrti. Zotri si ju.“

Melodráma a muzikálový žáner sa navzájom podporujú. Film v sebe spojil autentický prejav pôvodných nositeľov tradície a vizuálnu štylizáciu. V majoritnom umení je obraz Cigána už tradične romantizujúci. A Cigáni idú do neba sú toho dokonalou (a krásnou) ukážkou. Stret emócií je v príbehu Zobara a Rady stretom lásky so smrťou. Potreba slobody a strach z jej straty, aj keby mala byť tým dôvodom láska, je leitmotívom cigánskych príbehov. „Nemiluj peniaze – oklamú. Nemiluj ženy – oklamú. Zo všetkých vín najviac opíja voľnosť,“ hovorí Čudra Zobarovi. Rada vníma svoje priznanie lásky Zobarovi za istý prejav zrady voči sebe samej, pretože by sa musela vzdať svojej slobody, ktorú miluje. Dráma veľkej vášne medzi rovnako slobodnými, nespútanými a hrdými ľuďmi smeruje s osudovou nevyhnutnosťou k tragickému finále.

Piesňou môžeš povedať všetko

Originálne pesničky z filmu Cigáni idú do neba zaznievajú aj v divadelnom muzikály. Živelnosť hudby a tanca sa strieda s clivými piesňami. Sugestívnosť emócií neobmedzuje interpretov v prejave, čo dáva režisérovi a choreografovi voľnosť v interpretácii. Tak ako v pôvodnom naštudovaní muzikálu Cigáni idú do neba (Balada o zlodejovi koní) na Novej scéne v roku 2001 sa réžie ujal Štefan Kožka a tanečné scény s hercami naštudoval choreograf Ján Ďurovčík. Plnokrvné predstavenie je obsadené mladými hercami. V úlohe zlodeja koní Zobara diváci uvidia Braňa Deáka (alternuje Daniel Žulčák), krásnu Radu si zahrajú Alžbeta Bartošová a Diana Velčická.

Premiéra nového naštudovania muzikálu Cigáni idú do neba bude v Divadle Nová scéna 2. marca 2012.