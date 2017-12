Soderberghov film Skrat je čisté filmárske remeslo

Konšpirujú, zabíjajú, utekajú. Hlavnú úlohu v Skrate nehrá profesionálka, ale bojovníčka. Výborní herci okolo nej podhrávajú, aby v Soderberghovom filme všetko harmonizovalo.

1. mar 2012 o 15:28 Miloš Ščepka

Hlavnú úlohu v Skrate nehrá profesionálka, ale bojovníčka. Výborní herci okolo nej podhrávajú, aby v Soderberghovom filme všetko harmonizovalo.

Ešte nestihla dokončiť púť svetovými kinami katastrofická dráma Stevena Soderbergha Nákaza a už je tu ďalší jeho žánrový film – agentský akčný triler Skrat. Vlani údajne stihol nakrútiť aj komédiu The Last Time I Saw Michael Gregg a v súčasnosti dokončuje ďalšiu – s názvom Magic Mike. Na budúci rok producenti ohlásili ďalšie dva projekty v jeho réžii.

Od krajnosti do krajnosti

Najjednoduchšie by bolo odbiť Skrat frázou o tom, že kvantita zabíja kvalitu. Lenže bolo by to aj veľmi nepresné. Soderbergh totiž vždy osciloval medzi umelecky (a teda aj myšlienkovo) ambicióznymi drámami (Sex, lži a video, King of the Hill, Erin Brockovich, Solaris) a čisto žánrovými komerčnými snímkami (Dannyho jedenástka, Dannyho dvanástka, Dannyho trinástka).

Kdesi tam uprostred, bližšie ku komercii, sa usadil Skrat. Štyridsaťdeväťročný Soderbergh spracoval scenár Lema Dobbsa, s ktorým už spolupracoval na filmoch Kafka a Angličan. Nápad, príbeh ani zápletka sa neusilujú byť nové či novátorské. Agentka Mallory Kane robí nebezpečnú prácu pre vládu USA. V jednej chvíli sa proti nej obrátia aj najbližší spolupracovníci a mladá žena sa stáva lovnou zverou. Na úteku pred zabijakmi i políciou musí rozpliesť nitky sprisahania a zlikvidovať ho.

Sama v mužskom svete

Videli sme to už stokrát, lenže nikdy nie Soderberghovými očami. Režisér totiž, tak ako už veľakrát, stál aj za kamerou a film si sám aj zostrihal. V titulkoch pre kameramana a strihačku použil vymyslené mená. Zostáva verný svojmu videniu.

Ctí si realitu. Aj vykonštruovaný príbeh rozpráva tak, že mu veríme. Nepotrebuje na to čarovanie s kamerou, filtre, nápadné digitálne efekty ani divokú montáž. Jeho Dublin je Dublinom, aký poznáme, nie fantastickým preštylizovaným filmovým mestom. Mallory síce preskakuje z domu na dom, ale sa aj potkýna, padá a udiera.

Malory je jediná žena v čisto mužskom svete, predstavovanom hercami ako Michael Fassbender, Ewan McGregor, Channing Tatum, Bill Paxton či Mathieu Kassovitz. Mocných bossov v úzadí stvárnili Michael Douglas a Antonio Banderas. Herecký koncert však nečakajte, Soderbergh v Skrate nechcel exhibíciu hereckého majstrovstva, ale práve len atraktívne lákavé slávne mená.

Schwarzenegger v sukni?

Možno aj preto, že Mallory Kane je prvou veľkou hlavnou postavou tridsaťročnej populárnej americkej zápasníčky MMA (mixed martial arts) Giny Caranovej. Má za sebou skúsenosti z televízie, videohry Command and Conquer: Red Alert 3 a z akčnej drámy Blood and Bone, to z nej však herečku nerobí. Dokonca aj jej hlas museli pre film pozmeniť, aby nadobudol ten správny dramatický tón.

A tak chvíľami akoby herci slávnych mien výrazne podhrávali, len aby tak nevynikala neistota ústrednej hviezdy. Čo Caranovej chýba na hereckom nadaní, nahrádza telesnými pôvabmi a zdatnosťou. Réžia potom všetko ladí do harmonizovaného celku.

Skrat je skrátka skvele obsadený film, v ktorom sa behá, skáče po strechách, naháňa na autách, kope, strieľa i topí, ale aj konšpiruje a premýšľa. Žiadna hra na veľké umenie, len poctivé filmárske remeslo. Práve tým sa však vyčleňuje z hlavného prúdu filmovej zábavy, takže hrozí riziko, že kritikou vyzdvihovaný film bude pre mainstreamové publikum veľmi artový, pre náročných divákov veľmi plytký a napokon neulahodí nikomu.