Po Rockovej Bratislave uvažujem o ďalšej knihe

Ako tvorí hudobník Fedor Frešo.

2. mar 2012 o 11:25 Alexander Balogh

Ako tvorím

Hudobník Fedor Frešo

„V momente, keď sme si mysleli, že kniha je hotová, čo bolo vlani na jeseň, vysvitlo, že to vôbec nie je pravda,“ hovorí Fedor Frešo, najstarší fungujúci slovenský rocker o knihe Rocková Bratislava. Spolu so svojím bývalým hudobným kolegom z Fermáty Tomášom Berkom zistili, že čím viac pátrali po histórii bratislavského rocku, takmer donekonečna objavovali nové a nové mená.

„Navyše sme chceli knihu symbolicky ukončiť prelomom tisícročia, no nešlo to, pretože veľmi veľa rockovej hudby presahuje aj do posledného desaťročia. Tak sme si termín posunuli, aby to bolo čo najkomplexnejšie.“ Verí, že kniha sa objaví na trhu začiatkom leta. „Určite do prázdnin, teraz už len doplňujeme obrazovú dokumentáciu, čo sa však ukázalo tiež oveľa náročnejšie, než sme predpokladali.“

Frešo si pochvaľuje písanie vo dvojici, k čomu patrili aj mnohé nekonečné a neraz ohnivé debaty. „Niečo sme písali na striedačku, jeden začal a druhý tú pasáž dorobil, medzitým sme sa o nej dohadovali, navrhovali a ustupovali, takže niekde je už ťažké určiť, ktoré texty sú Tomášove a ktoré moje.“

Kniha je rozdelená na tri časti, v prvej sú všeobecné kapitoly na všetky možné témy o nástupe rokenrolu, samotnom rokenrole, spoločenskej situácii, manažéroch, agentúrach a všetkých tých veciach, ktoré rockovú hudbu sprevádzajú. „Táto časť má takmer beletristický charakter, pôvodne sme tam chceli mať aj rozhovory, ale tie by už knihu posunuli trochu inde. Druhú časť tvorí zoznam všetkých kapiel po dekádach a hudobníkov so všetkými dostupnými údajmi, kde skúšali a hrali, čo nahrali, aké mali štýlové zameranie apod. Tieto fakty síce glosujeme, ale nerecenzujeme.“

Treťou časťou knihy sú v tabuľkovej forme holé mená a fakty, zatiaľ je tam 1380 muzikantov a spevákov a okolo 240 kapiel.

Frešo, ktorý má za sebou úspešnú knihu Sideman, uvažuje aj nad ďalším písaním. „Keď som skončil Sidemana, zistil som, že okrem hudby som tam zo svojho života nedostal takmer nič. Rozmýšľam nad autobiografiou, kde by hudba bola len okrajovo, ale nie som si istý, či by si to našlo čitateľov.“ A láka ho napísať aj kuchársku knihu, pravda, netradičnú, s košatým rozprávaním o všetkom, čo sa okolo jeho varenia deje. „Akurát by som si musel zopakovať všetky jedlá, ktoré viem uvariť, a tých je naozaj dosť.“