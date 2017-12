Nové mená, nové žánre

V nedeľu večer na Dvojke uvidíte odovzdávanie cien Rádia_FM.

2. mar 2012 o 18:41 Oliver Rehák

Po amerických Grammy, Brit Awards a Slávikoch sú tu posledné hudobné ceny týkajúce sa uplynulého roka.

Nestáva sa často, aby rádio robilo veľkú súťaž so záverečným galavečerom, ale Rádio_FM je v našom éteri výnimkou (a nielen pre túto súťaž). Tieto slová sme napísali, keď v roku 2009 „efemko“ prvýkrát odovzdávalo svoje hudobné ceny. Platí to stále, so spresnením, že štvrtý ročník Radio_Head Awards bude symbolicky 4. marca.

Špeciálne vystúpenia

Je to večer pre každého, koho zaujíma, v akom stave je naša hudobná scéna, na akú v komerčných rádiách či súkromných televíziách nenarazíte. Ide prevažne o mladú generáciu muzikantov, ale medzi finalistami napríklad nájdete aj Andreja Šebana.

Zajtra večer o 20.00 h teda v bratislavskom MMC klube slávnostne vyhlásia víťazov tradičných kategórií album, singel, nováčik a koncertná kapela roka, ktorých určí hlasovanie poslucháčov.

Do klubu sa už nedostanete, lístky sú vypredané, ale priamy prenos uvidíte na Dvojke. Oplatí sa pozerať aj pre množstvo špeciálnych vystúpení. Tie najprekvapivejšie spojenia hudobníkov sa chystajú v dlhšom bloku venovanom trom vydavateľstvám – Slnko records, Deadred records a Hevhetia. Všetky vlani oslávili desiate výročia a nebyť nich, Rádio_FM by z domácej scény príliš nemalo čo vysielať. Práve tieto vydavateľstvá sa tak logicky stali historicky prvými držiteľmi Ceny za prínos do hudby.

Hoci jeden All Stars Band už u nás funguje, zajtra sa na pódiu objaví ďalší. Bude hrať na úplný záver a tvoria ho členovia niekoľkých skupín, ktorí sa pohrali s pesničkou jedného z favoritov večera.

Viaceré novinky

Vlastný album roka budú tradične odovzdávať aj hudobní kritici. Doteraz vždy vybrali iného víťaza, no teraz sa to môže zmeniť, keďže v zoznamoch finalistov sa prekrývajú až tri mená – Noisecut, Moustache a Gwerkova.

Tohtoročnou novinkou súťaže sú takzvané žánrové ceny. Hlasovali o nich poroty zostavené z ľudí, ktorí sledujú hard&heavy, elektroniku, hip hop a world music. Vďaka nominácii albumu Nový človek rapera Majka Spirita došlo k jedinému prepojeniu Radio_Head Awards a Slávika, inak ide o úplne iné svety.

Popri presune termínu z februára na marec (dobrý nápad vzhľadom na pretlak iných akcií) sa ďalšie novinky týkajú moderovania a odovzdávania cien. Hlavný moderátor večera je Ego, duo Baláž & Hubinák sa presunie do zákulisia, kde bude spovedať víťazov. A tých nebudú na pódiu uvádzať moderátori rádia ako doteraz, ale rôzne známe dvojice muzikantov či ľudí z hudobnej brandže.