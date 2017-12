V hlavnej úlohe: Pes

Filmový svet má nového hrdinu, volá sa Uggie. V snímke The Artist sa predviedol tak, až sa začalo hovoriť: Ten si zaslúži Oscara zo všetkých hercov najviac. Lenže psy Oscara dostať nemôžu.

2. mar 2012 o 0:00 Scarlett Wilková

Teriér Uggie nosí pod krkom motýlika, jazdí na skejtborde a rád na ňom pózuje. Skvele predstiera, že je mŕtvy alebo že sa urazil. O tom, že podáva tlapku a zdvíha veci, ktoré spadli na zem, asi netreba hovoriť.

Uggie je teraz najväčšou filmovou hviezdou, v Hollywoode sa o ňom debatuje viac než o Georgeovi Clooneym. Hovorí sa, že nebyť Uggieho, film The Artist by taký výnimočný nebol.

Opakuje sa to, čo filmový priemysel zažil v 30. rokoch. Vtedy divákov tak dojímal pes Rin Tin Tin, až písali na akadémiu, že Oscara si zaslúži jedine on a nik iný. Podľa Susan Orleanovej, autorky knihy Rin Tin Tin: Život a legenda, sa práve pre tohto psíka do pravidiel o Oscaroch dostalo ustanovenie, že cenu nikdy nesmie dostať zviera. Porotcovia zrejme nemali jasno, ako porovnávať herecké kvality psa s kvalitami Clarka Gablea či Garryho Coopera. Pravidlá vylučujúce zvieracích hercov z boja o Oscary platia dodnes, a tak pre Uggieho vznikla špeciálna súťaž. Na festivale v Cannes dostal už aj zvláštnu cenu Psia palma.

Zlatý obojok Psy majú svoje Oscary Cena sa udeľuje v Los Angeles, usporadúva ju časopis Dog New Daily. Hlavnou odmenou je obojok zdobený lesklými kamienkami s príveskom v tvare kosti. Ceremoniál je podobný ako pri udeľovaní Oscarov, psíky prechádzajú po červenom koberci do luxusného hotela a pózujú fotografom. Uggie

Absolútna hviezda prvého ročníka udeľovania cien, súťaž vznikla preňho. Cenu dostal za filmy The Artist a Voda pre slony.

Brigitte (buldoček, seriál Taká moderná rodinka) Blackie (doberman, film Hugo a jeho veľký objav) Hercules (pitbul, reality šou o psoch Pit Boss)

Československí psí herci ARABELA: Pán Majer sa premenil na jazvečíka BOLO NÁS PÄŤ: Chlapčenská partia a pes Pajda TISÍCROČNÁ VČELA: Zanzibar (na snímke), pes Martina Pichandu

Život na štyroch

Teraz trávi Uggie väčšinu času v posteli vo vile v Hollywoode, ale keď bol šteňaťom, jeho prví majitelia si zúfali, aký je divoký. A tak ho šupli na záhradu do ohrady. V nej vystrájal tak, až to bavilo okoloidúcich. Dopočul sa o ňom Omar von Muller, tréner zvierat, ktorý vyhľadáva zaujímavé psy. Majitelia sa divokého Uggieho radi zbavili a on s ním začal cvičiť. Uggiemu zabezpečoval malé úlohy v reklamách, neskôr väčšie vo filme Voda pre slony a potom tú životnú v Umelcovi.

„Ľudia si neuvedomujú, že na výcvik psa treba stovky i tisícky hodín,“ povedal Omar von Muller agentúre AFP. „Ocenenie, ktoré Uggie dostal, je preto pre nás dôležité. Uggie je veľký herec a cenu si zaslúžil i preto, že už začína starnúť. Je to pekný koniec kariéry.“

Uggie ide do dôchodku. Má desať, čo je pre psa vek, keď už sa to s vystrájaním na skejtborde nemá preháňať. Nudiť sa nebude, spolu s ním v dome býva sedem ďalších psov, ktoré pracujú vo filmovom priemysle.

Čo musí určite mať

Znie to zvláštne, ale skôr dostane veľkú úlohu úplne obyčajný nemecký ovčiak alebo rotvajler, ktorý vyzerá na nerozoznanie od iných psov rovnakej rasy. Výnimočne čudne vyzerajúci bastardík, keďže jemu podobný neexistuje, máva smolu.

Potvrdzuje to aj príbeh Jana Svěráka, ktorý uvažoval, že nakrúti film, v ktorom budú scény z povodní. Cvičiteľ Václav Tomšovský vzal svojho obľúbeného miešanca Pajdu a vyrazili v roku 1997 do zatopených oblastí. Pajda pekne plávala vo vode, zdolávala ploty, predstierala, že sa topí a bojuje o život. Lenže potom z nakrúcania zišlo a režisér Svěrák o pokračovaní začal uvažovať až po pár rokoch. O Pajdu bol znovu záujem, ostávalo už len pár scén. Lenže Pajda bola hluchá, pomalá, teda babička. Už to nešlo. A orecha, ktorý by vyzeral tak, že by to diváci nespoznali, sa nepodarilo nájsť.

Pes je vhodnejší než fena. Neplatí to síce vždy, ale psy sú obyčajne väčšie, majú krajšiu srsť a na premietacom plátne či na obrazovke vyzerajú lepšie. Fenám sa niekedy pri háraní mení srsť, niekedy vypĺznu. Presne preto napríklad slávnu filmovú hrdinku, kóliu Lassie, hral pes menom Pal.

Ideálny je žravý pes

Príliš prefíkaný, bystrý pes, ktorý si každý povel v hlave niekoľkokrát preberie, nemusí byť výhra. „S rozvážnymi psami, ktoré premýšľajú, sa robí najhoršie,“ hovorí Viktor Čahoj, ktorý cvičí psy pre televíziu a film.

Treba mať aj trochu šťastia a to, čomu porotcovia talentových súťaží hovoria X faktor. O Uggiem filmári napríklad šíria historku: hlavný hrdina si v jednej scéne priloží v zúfalstve pištoľ k hlave. Uggie vyskočil a pokúsil sa mu ju papuľou vyraziť z ruky. Teda mu bránil, aby sa zastrelil. Lenže to v scenári nebolo, to Uggieho nikto neučil. Nikdy predtým podobnú scénu nehral, pištoľ nepoznal. „Boli sme ohromení, nikto mu nepovedal, aby to urobil, zrejme mal pocit, že je to nebezpečná situácia a chcel zasiahnuť,“ hovorí Sarah Cliffordová, ktorá Uggieho pomáhala cvičiť.

Ideálny psí herec urobí za niečo chutné čokoľvek. Herci z filmu The Artist mali vrecká naplnené kúskami klobásky a medzi jednotlivými scénami Uggieho kŕmili ako diví. Avšak sú i prípady, keď mali niektorí psí herci takú chuť do jedla, až to bolo na obtiaž. Predstavme si scénu, keď má pes pobehovať okolo prestretého stola plného dobrôt. Scéna sa nakrúca niekoľkokrát, lenže pes medzitým vždy niečo stihne zjesť, strhne obrus alebo urobí iný malér.

Podobná situácia bola napríklad pri nakrúcaní seriálu Arabela. A tak rekvizitári nakoniec museli hostinu urobiť z vecí, ktoré psovi nechutili. Napríklad šľahačka na zákuskoch bola z peny na holenie.

Luxusný honorár

Psy majú svoje herecké registre, herecké školy, agentúry. V Hollywoode tento biznis kvitne, ale i u nás sú možnosti. Najväčšími odborníkmi na výcvik psov pre film, televíziu a reklamu sú v Česku Václav Tomšovský a Viktor Čahoj. Majú databázy psov, obchádzajú súťaže, cvičiská, niekedy oslovujú ľudí so psami priamo na ulici.

Možnosť, že by sa český či slovenský pes dostal do Hollywoodu, nie je príliš pravdepodobná. Psí herci pochádzajú najčastejšie zo školy Accurate Animal Action, ktorú v roku 1978 založil Karl Lewis Miller. V tradícii pokračuje jeho dcéra Teresa Ann Millerová, škola má už pobočky v rôznych krajinách. Millerovci žijú na statku s deviatimi stovkami zvierat, zhruba šesť stoviek tvoria psy. Zvyšok prasatá, myši, mačky a iné zvieratá.

Medzi ich najznámejších hercov patrí bernardín Kris, hlavná postava v snímke Beethoven. Cvičili aj psy pre Tanec s vlkmi, Príbehy psa Benjiho, pre seriál Pobrežná hliadka, ale hlavne stoja za seriálom Komisár Rex.

O tom, aké honoráre psí herci berú, sa verejne nehovorí. Zmluva sa spíše s majiteľom a líši sa podľa toho, či ide o zavedenú agentúru, alebo človeka, ktorého niekto oslovil na ulici. V takom prípade sa platí obyčajne len symbolický honorár, ktorý stačí tak na nákup niekoľkých vriec granúl. Keď pes plní ťažké úlohy a jeho cvičiteľ trávi na mieste týždne, môže byť honorár vyše desaťtisícový.

Kedy má pes šancu stať sa hercom 1. Nemal by mať výnimočný vzhľad 2. Mal by to byť chlapec, nie fena 3. Nemal by byť príliš premýšľavý 4. Výhodou je veľká chuť do jedla; žravý pes je priamo požehnaním

Cítiš sa dobre, Hugo?

Zbytočné sú úvahy, či pes pri filmovaní vlastne netrpí, či od neho ľudia nechcú niečo neprirodzené. Hlavné zásady filmovania so zvieratami sú: zviera musí byť šťastné. Nakrúcanie ho musí baviť.

Keď sa nakrúcal Harry Potter, odohrával sa okolo neapolského mastina Huga, obrovskej čiernej príšery, ktorá sprevádza Hagrida, priam cirkus. Pretože mal často behať po lese, filmári pre neho vystielali zem mäkkým machom, aby si neodrel labky.

Zásadne sa ako posledné nakrúcajú scény, v ktorých herec psovi nadáva, nedajbože ho bije alebo predstiera, že mu robí niečo iné. Filmári majú skúsenosť, že pes sa potom nahnevá a ďalej odmieta hrať. Obyčajne je blízko kamery schovaný majiteľ alebo tréner a dáva psovi pokyny. Keď všetko klape, pes je celý šťastný, že ich môže plniť.

A existujú aj rôzne finty. Trebárs keď sa má pes olizovať alebo takzvane hovoriť a treba, aby pohyboval tlamou, tréner mu na zuby prilepí žuvačku. Keď sa jej pes snaží zbaviť, robí pekné grimasy a výsledkom je hovoriaci pes. Obvykle vedia psí herci predstierať aj spánok i smrť, jediným problémom je, že im nejde vysvetliť, že mŕtvy nemrká. To je reflex, ktorý neovládajú. Takže sa tieto scény nakrúcajú tak, aby psom neboli vidieť oči, prípadne sa prikryjú uchom.

Alena Smolíková, ktorá so svojou cvičenou fenkou Keysi očarila divákov v talentovej súťaži Talentmánia, tvrdí, že vycvičiť je možné každého psa. „Na sedemdesiat percent záleží od človeka, ktorý ho vedie a na tom, ako pes vníma okolie. Niektorý sa pred ľuďmi, hlukom a svetlami reflektorov zasekne, iný si pozornosť priamo vychutnáva.“

Je to skrátka ako so všetkými hercami. K talentu treba i značnú dávku exhibicionizmu.